 Гранатомет и две гранаты: полиция изъяла оружие у жителя Марганца. ФОТО

Полицейские провели обыски дома у мужчины 18 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровщины.

"Получив оперативную информацию о возможном хранение огнестрельного сбои в частном доме жителем Марганца, сотрудники полиции провели санкционированный обыск. Во время которого обнаружили и изъяли гранатомет РГД-26 и две гранаты гранату РГД-5, граната Ф-1 и два запала к ним", - сказано в сообщении.

Мужчина задержан. Ему собираются предъявить подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Если вину мужчины удастся доказать, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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