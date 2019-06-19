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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах. ФОТОфакт

307 народных депутатов Верховной Рады зарегистрировались в парламенте, но в сессионном зале находятся всего несколько десятков человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Забили на работу: Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах 01

Забили на работу: Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах 02

При этом, как свидетельствует официальный портал ВР, в Раде сегодня зарегистрировалось 307 парламентариев. 

За поправки к проекту Избирательного кодекса Украины голосуют всего несколько десятков нардепов. 

Забили на работу: Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах 03
Забили на работу: Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3133038
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы, так Зе прав или не прав на счёт розпуска Рады?
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Точно не нужно распускать ?!? Да соевые ????
А у обычных людей на работе если туда не ходишь то увольняют .......
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И зачем Зеленский распустил этих дармоедов?!
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Навiть эндик Парубiй забив на роботу )))))))
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73% забили на страну а что вы тогда хотите от Парубия ?
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Российские погранцы. Вы что, газет не читаете ?
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Война есть война а капитулировать в планах Зе-шаурмена а не Пороха. Порох-воин а не шут при Бене.
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ЗЕанализ развалил все управление страной , любимчик жириновского и барончик для зебилов.
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Зелебобики, запомните: с вами никто работать не будет, после всех ваших нарушений Конституции и других законов страны.
Вы сами решили перевести нормальную политическую жизнь в гражданский конфликт. И за последствия отвечать будете именно вы.
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Где б найти такую работу в Италии, чтоб за пропуски не просто не выгнали, а ещё и платили + привилегии!!!
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Зе-шаурмен по Европе гастролирует а в стране все катится к чертовой матери. Анархия -мать порядка!
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Там приходят с пачкой карточек, регистрируют своих друзей, вот и выходит что официально в зале 300+ а по факту 50 тел, и вот так вчера принимали 466 поправок к важному кодексу, естественно ни одна не прошла, а Парубию плевать что пустой зал.
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А чё все так возбудились?
Неизвестно когда, неизвестно кто, выложил какое то фото.
Не факт шо это сегодняшнее после начала работы.
А даже если это и так, то хто то кажется объявил досрочные выборы и
и народным избранникам надо же когда о и выборами заниматься)
Да и накуй им упираться если всего месяц остался)
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах. ФОТОфакт
 
 
 
 
 
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