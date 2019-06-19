 "Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах. ФОТОфакт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При этом, как свидетельствует официальный портал ВР, в Раде сегодня зарегистрировалось 307 парламентариев.

За поправки к проекту Избирательного кодекса Украины голосуют всего несколько десятков нардепов.





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