 "Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах. ФОТОфакт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
При этом, как свидетельствует официальный портал ВР, в Раде сегодня зарегистрировалось 307 парламентариев.
За поправки к проекту Избирательного кодекса Украины голосуют всего несколько десятков нардепов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
При этом, как свидетельствует официальный портал ВР, в Раде сегодня зарегистрировалось 307 парламентариев.
За поправки к проекту Избирательного кодекса Украины голосуют всего несколько десятков нардепов.
Вы сами решили перевести нормальную политическую жизнь в гражданский конфликт. И за последствия отвечать будете именно вы.
Неизвестно когда, неизвестно кто, выложил какое то фото.
Не факт шо это сегодняшнее после начала работы.
А даже если это и так, то хто то кажется объявил досрочные выборы и
и народным избранникам надо же когда о и выборами заниматься)
Да и накуй им упираться если всего месяц остался)