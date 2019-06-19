 "Действовал автоматически", - патрульный из Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку из реки. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время пешего патрулирования вблизи центрального городского пляжа инспекторы услышали крики женщины о помощи: "Тонет ребенок". Патрульные немедленно побежали к реке. За несколько десятков метров от берега, в месте, где река Стрижень впадает в реку Десну, девочка уже начала уходить под воду, а ее бабушка в отчаянии умоляла спасти внучку. Патрульный Роман Ефименко, не раздумывая, прыгнул в воду и направился к месту, где расходились круги. Через секунду он уже держал ребенка на руках. Девочка была в сознании, только сильно испугалась.

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Когда все успокоились, патрульные выяснили, что девочка вместе с бабушкой отдыхали на пляже и вечером возвращались домой. Все случилось настолько быстро, что бабушка просто не успела отреагировать. К счастью, все завершилось благополучно.