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 "Действовал автоматически", - патрульный из Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку из реки. ФОТО

Сотрудник патрульной полиции Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку, которая едва не тонула в Десне.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время пешего патрулирования вблизи центрального городского пляжа инспекторы услышали крики женщины о помощи: "Тонет ребенок". Патрульные немедленно побежали к реке. За несколько десятков метров от берега, в месте, где река Стрижень впадает в реку Десну, девочка уже начала уходить под воду, а ее бабушка в отчаянии умоляла спасти внучку. Патрульный Роман Ефименко, не раздумывая, прыгнул в воду и направился к месту, где расходились круги. Через секунду он уже держал ребенка на руках. Девочка была в сознании, только сильно испугалась.

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Когда все успокоились, патрульные выяснили, что девочка вместе с бабушкой отдыхали на пляже и вечером возвращались домой. Все случилось настолько быстро, что бабушка просто не успела отреагировать. К счастью, все завершилось благополучно.

Действовал автоматически, - патрульный из Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку из реки 01

Действовал автоматически, - патрульный из Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку из реки 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133037
 
   
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Так должен поступать любой человек, а не только полицейский при исполнении.
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Повезло девочке, отдубасить бабушку, полицейского на доску почёта.
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не понятна реакция бабушки... орать - спасите! и фсе...
(может конечно она плавать не умеет? но тогда какого сякого шастать на пляж с ребенком... )
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Такими патрульными можно только гордится.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Действовал автоматически", - патрульный из Чернигова Роман Ефименко спас 5-летнюю девочку из реки. ФОТО
 
 
 
 
 
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