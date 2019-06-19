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 Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную группировку, члены которой занимались изготовлением наркотиков и сбывали их на территорию оккупированного Крыма. Правоохранители изъяли наркотики на сумму почти 70 млн гривен.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски.

Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция 01

"Во время мероприятий правоохранители на окраине одного из сел в Мелитопольском районе обнаружили нарколабораторию. В шести теплицах площадью более 5 гектаров, фигуранты выращивали элитные сорта конопли. Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещением и отоплением, поэтому урожай собирали до трех раз в год. Установлено, что готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крым", - сказано в сообщении.

Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция 02

Правоохранители разоблачили 4 членов группировки. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они занимались непосредственным выращиванием наркорастений.

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Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция 03

"В ходе обысков изъяты более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудования для выращивания и переработки марихуаны. По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 млн грн", - сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция 04

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Запорожской области полицейские задержали группу вооруженных мужчин, которые похитили человека.

Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3133034
 
 
 Топ комментарии
 
ну хорошо же...зачем было рушить налаженное средство влияния? Выращивали элитную коноплю для сбыта в оккупированный Крым: в Запорожской области изъяты наркотики на 70 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 1993
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При Порошенко такого не было!!! Конопля она ж зеленая)))
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От бовдури! Та треба було змусити ще мак засіяти! )))
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ну хорошо же...зачем было рушить налаженное средство влияния?
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А то б ещё, не дай Бог, крысяне наркоманией бы заболели...
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Вывели бы такой сорт конопли, от которой наркоши просто "склеивали ласты". Так сказать, для чистки генофонда.
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Надо коноплю в Украине легализовать и заполонить ею всю парашу.
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Сжигать надо на границе с Крымом когда ветер будет попутный , а затем в атаку!
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Так вроде граница с Крымом на замке? Мои соседи вчера в Казань гостить укатили. Школьная любовь недавно с Иркутска прикатила Какая-то странная у нас агрессия со стороны параши. Что и граждане и товары через границу с агрессором свободно шастают

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Странно. Обычно с крыма везут наркоту. Да и мужики делали правильное дело. Наркоту в обмен на деньги. Не то что Парашенко наоборот дрянь всякую из Рашки возит за которую у нас из карманов последние деньги вытрушивает.
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я возмущен - куда смотрит глава нашей разведки ,ну вновь назначенный - это же какой ресурс для наших разведчиков загубили - вредители аваковские
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Выращивали коноплю для сбыта в Крым? Аха-ха. Окупанты довели чё в Крыму уже марихуану не могут вырастить, а ведь крымская у нариков всегда была в почёте..
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і як це вони обнаружили ту хверму???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПлантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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