 Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР. ФОТО

ДТП произошло накануне возле села Николаевка на трассе Скадовск-Каховка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"БМВ", за рулем которого был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099".

"В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице", - сказано в сообщении ГБР.

Полицейского задержали. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения. Следователи ГБР будут ходатайствовать о том, чтобы на время следствия отправить оперуполномоченного в СИЗО.

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Если вина водителя будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые не смогли спасти девочку. "Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины", - сообщили в ведомстве.

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