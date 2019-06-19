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 Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР. ФОТО

Неподалеку от Мелитополя "БМВ", за рулем которого был полицейский, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". Мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка скончалась в больнице.

ДТП произошло накануне возле села Николаевка на трассе Скадовск-Каховка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"БМВ", за рулем которого был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099".

"В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице", - сказано в сообщении ГБР.

Полицейского задержали. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения. Следователи ГБР будут ходатайствовать о том, чтобы на время следствия отправить оперуполномоченного в СИЗО.

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Если вина водителя будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые не смогли спасти девочку. "Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины", - сообщили в ведомстве.

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Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР 01
Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР 02
Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР 03
Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/p3133031
 
 
 Топ комментарии
 
Да при чём тут Петя ? Мент - это диагноз .
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Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу поліції!!!
До речі- треба швидкість ще знизити- до 26 км/год!!!
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Причем Петя? А кто такие *успешные* рехвормы проводил 5 лет о которых нам жужжал каждый день и даже на стадионе перед выборами?
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Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу поліції!!!
До речі- треба швидкість ще знизити- до 26 км/год!!!
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Да при чём тут Петя ? Мент - это диагноз .
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Причем Петя? А кто такие *успешные* рехвормы проводил 5 лет о которых нам жужжал каждый день и даже на стадионе перед выборами?
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как при чем? а как же мыролюбный реформизм и 10010 потужные реформы? Как же нова полиция - очьень важьно?
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вазелин месяц как призЕдент - а скорость все такая же.. Зато эта жаба прыгает по фонтанам и жрёт шаурму - "госуд.дела", однако...
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Яке відношення має реформа поліції до порушника на власному авто?
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Еще несколько жертв забрал мусор. Да и привет соевым лоббистам петеблях, которые не дают шанса на выживание.
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симптоматично, что с приходом вазелина - евробляхи "вдруг" заткнулись... Их "митинги" уже не спонсирует друг вазелина - аваков?
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Просто отменили безумные штрафы которые Вальцман с Васадзе и Ху*лом назначили евробляхерам. А скоро и нормальная человеческая растаможка будет. Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного - Цензор.НЕТ 8935
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я конечно извиняюсь.. но чем отличаются петебляхи, "которые не дают шанса на выживание" и зелебляхи бобовые с " нормальной человеческой растаможкой"
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R.I.P.

"старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе" - до цього часу працює?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСемья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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