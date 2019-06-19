 "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на жителей "ДНР".
При этом со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро.
Казанский отмечает, что в отчаянии люди уже зарегистрировали в сети петицию к главарю донецких террористов Пушилину с просьбой как-то решить вопрос и приводит некоторые коментарии к ней:
"Наведите порядок! Украина пропускает быстрее чем ДНР раза в три! Там есть оборудованные навесы, туалеты, вода, медпункты!! С нашей стороны отношение к людям безобразное!!!"
"Это издевательство, держать людей на такой жаре на КПП ДНР по много часов, а потом люди проходят украинский КПВВ за несколько минут. Сами позорите имя ДНР перед своими же людьми!"
В социальных сетях жители неподконтрольной территории также отмечают, что из-за сильной жары в очередях наверняка возрастет количество инфарктов и инсультов.
Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
Ключевое слово "У нас...." Вот и нах к себе ...
выделит веревку и мыло на каждый придорожный столб, выроет расстрельные ямы, и еще сделает много разных ништяков для любителей всрутского мира.
Вы не люди, вы расходный материал для "собирателей земель русских".
приходится ездить в Украину по оформлению наследства и прочее
При этом считаю
закрыть на х..й все эти переходы
Перестать поставлять электроэнергию и воду за счет быдла Украины
достали киевские уроды своим гуманизмом
ОРДЛО закончится за месяц