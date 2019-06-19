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 "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты и их пособники на пунктах въезда/выезда пропускают в Украину не более 5-6 машин в час, из-за чего на жаре образуются огромные очереди, в которых люди часами торчат под палящим солнцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на жителей "ДНР".

При этом со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро.

Казанский отмечает, что в отчаянии люди уже зарегистрировали в сети петицию к главарю донецких террористов Пушилину с просьбой как-то решить вопрос и приводит некоторые коментарии к ней:

"Наведите порядок! Украина пропускает быстрее чем ДНР раза в три! Там есть оборудованные навесы, туалеты, вода, медпункты!! С нашей стороны отношение к людям безобразное!!!"

"Это издевательство, держать людей на такой жаре на КПП ДНР по много часов, а потом люди проходят украинский КПВВ за несколько минут. Сами позорите имя ДНР перед своими же людьми!"

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В социальных сетях жители неподконтрольной территории также отмечают, что из-за сильной жары в очередях наверняка возрастет количество инфарктов и инсультов.

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 01

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 02

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 03

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3133024
 
 
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Вот жеж едут к фашистам за пенсиями и выплатами и за покушать. Представте шобы Гитляр платил совкам пенсию!!!
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Фигасе, они еще там и жалуются что то
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"На украинских пунктах есть навесы, туалеты, вода, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - жители ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПП террористов - Цензор.НЕТ 64

Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
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Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
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" С нашей стороны отношение к людям безобразное!" - Вот пока "с нашей стороны" не поменяется на "со стороны окупанктов (можно терористов)" то так и будете в говне жить.
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Вот именно, токо хотел написать.
Ключевое слово "У нас...." Вот и нах к себе ...
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Звоните завтра на прямую линию Пукину и просите ввести вам туалеты, медикаменты и навесы....работает 100%...проверено в 2014... "На украинских пунктах есть навесы, туалеты, вода, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - жители ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПП террористов - Цензор.НЕТ 7421
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Шо,не подобається "цивілізація" ******?
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Правильно, не пускайте к нам эту биомассу.
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Вот сейчас чепушилин почитает челобитную расплачется и все для людей сделает.
выделит веревку и мыло на каждый придорожный столб, выроет расстрельные ямы, и еще сделает много разных ништяков для любителей всрутского мира. "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов - Цензор.НЕТ 7789
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>У нас отношение к людям безобразное"


Вы не люди, вы расходный материал для "собирателей земель русских".
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Живу в ОРДЛО, родственники при смерти
приходится ездить в Украину по оформлению наследства и прочее

При этом считаю
закрыть на х..й все эти переходы
Перестать поставлять электроэнергию и воду за счет быдла Украины
достали киевские уроды своим гуманизмом
ОРДЛО закончится за месяц
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Цензор.НЕТФотоОбщество"На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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