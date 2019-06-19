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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Гонконг (19) протест (4431)

 Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге. ФОТОрепортаж

В полуавтономном городе Гонконг прошли масштабные акции протеста.

Причиной общественного возмущения стали изменения в законодательстве об экстрадиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Если поправку в закон примут, то жителей города, подозреваемых в преступлениях за рубежом, смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у города нет договора об экстрадиции, в том числе и материковым Китаем.

Организаторы утверждают, что на улицы вышли около двух миллионов человек (по некоторым данным 1,3 миллиона), пишет BBC. По данным полиции, на пике протеста в нем участвовали 338 тыс. человек.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 01
Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 02

Полиция применяла против демонстрантов перечный газ и пули.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве. ВИДЕО

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 03

Но поражает не только гражданская стойкость и сотрудничество, но и высокий уровень организации:

1. Акция протеста - не повод забывать о домашнем задании. Студенты выполняют гражданский долг и продолжают учиться.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 04

2. Уровень чистоты после миллионного протеста.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 05

3. Протестанты пропускают скорую помощь.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 06

4. Протестанты помогают журналисту защититься от газовой атаки.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 07

5. Уровень организации впечатляет. Бутылки с водой оставленные у тротуара, чтобы протестанты могли облить себя и затушить слезоточивые гранаты.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 08

6. Люди защищаются зонтиками от газа.

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Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 09

7. Уборка после протеста.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 10

8. Журналисты надели шлемы и светоотражающие жилеты, чтобы выразить несогласие с действиями полиции.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 11

9. Инструкция о том, как сделать лилии-оригами для чествования погибших.

Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге 12

9 июня протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы. Они настаивали на отставке Лам, некоторые участники призывали главу администрации города извиниться за появление такого законопроекта. 

Источник: https://censor.net.ua/p3133023
 
   
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И никто брущатку не разбирает и скаты не сжигает? Ну нееее, так нельзяУборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге - Цензор.НЕТ 3635
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Согласен, како-та не правельный у них майдан. Слабака короче!!!
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странный высер, ситуации абсолютно разные.
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Не впечатлило. Меня Майданы больше впечатлили, вернее восхитили, очаровали, пленили, восторгали... поэтому хочу ещё, поэтому Третьему Майдану быть!
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если ЗЕ , руководимый бабушкой Беней , берега попутает(как было у Овоща) то будет и третьий майдан
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Так там і поліція адекватна, а не беркутня.
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Все пакеты АТБ могут накрыть всю планету . Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі - Цензор.НЕТ 4692
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Я думал на Цензоре тема майданов табу. Что случилось? Аа, Пороха же уже нет.)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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