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 Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - "Крымская солидарность". ФОТО

Оккупанты с утра пришли с обысками в дом крымского татарина Аксеита Джанджакова и в дом его матери, сам мужчина в данный момент находится за пределами оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"В Сары-Су (Белогорской район) по улице Чадыр Кермен идут следственные мероприятия по двум адресам. В доме Джанджакова Аксеита обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Джанджакова Аксеита, там проживает пожилая бабушка - Сеттарова Ребия (около 90 лет)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"\Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - Крымская солидарность 01
Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - Крымская солидарность 02
Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - Крымская солидарность 03

Источник: https://censor.net.ua/p3133010
 
 
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в 14 нужно было оружие в руки брать и убивать кацапов
или есть батальен татар???
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Цензор.НЕТФотоОбществоОккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - "Крымская солидарность". ФОТО
 
 
 
 
 
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