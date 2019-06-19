 ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 6 тыс. евро активистам, выступавшим против вырубки харьковского парка Горького в 2010 году. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.

Решение ЕСПЧ Громадського радіо объяснил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Он напомнил, что в мае 2010 года подразделение харьковского горсовета "Муниципальная охрана" разогнало лагерь протестующих, недовольных вырубкой деревьев и строительством дороги через парк Горького.

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"Суд признал нарушение статьи 11, а именно - о мирных собраниях относительно всех 11 заявителей. А по четырем он еще установил нарушение статьи 3, где говорится о плохом обращении. Поскольку остальные заявителей были пострадавшими только из-за нарушения свободы на мирные собрания, без применения насилия, то суд ограничился присуждением компенсации только этим четырем заявителям. По первому и второму заявителю: еще имело место нарушение статьи 6.1, которое было связано с тем, что они не имели возможности присутствовать при апелляционного производства по их делам. Их адвокаты обжаловали содержание под стражей, решение суда о наказании 15 суток без участия заявителей, которые в это время отбывали это наказание, и не могли присутствовать. Суд в этом увидел нарушение права на справедливый суд. По первому и второму заявителю была очевидна несправедливость их наказания на 15 суток без всякой вины. Как известно, международная амнистия даже признала их узниками совести", - рассказал Евгений Захаров.

По словам Захарова, двое заявителей пострадали от нападения со стороны лесорубов и муниципальной стражи.

Каждому из заявителей Украина должна выплатить по 6000 евро и компенсировать 16 600 евро судебных издержек. Всего из государственного бюджета Украина должна уплатить 40 600 евро или миллион двести тысяч гривен.





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Напомним, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение "Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация", которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева.

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20 мая в защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка произошли столкновения между защитниками деревьев и так званой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений несколько активистов были госпитализированы.

Дзержинский районный суд города Харькова 9 июня приговорил защитников деревьев в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Чернегу и Еварницкого к 15 суткам админареста за неповиновение сотрудникам милиции.

УЕФА написала официальное письмо вице-премьеру по вопросам подготовки к Евро-2012 Борису Колесникову, что вырубка парка в Харькове вредит имиджу Евро-2012.

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