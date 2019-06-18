 Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ,
Зал ВР 18 июня. Большую часть времени депутаты голосовали за поправки к Избирательному кодексу. Из более 4 тысяч поправок нардепы рассмотрели всего 466
Андрей Кожемякин (Батькивщина) и Антон Геращенко (Народный фронт)
Дмитрий Добродомов, идущий по на выборы по списку "Гражданской позиции"
Депутаты фракции "Блока Порошенко"
Андрей Ильенко, Юрий Шухевич и Оксана Корчинская
Депутатские совещания
Юрий Мороко с непонятным рисунком
Артур Герасимов (БПП) и Антон Геращенко (Народный фронт)
Одинокий Мустафа Демилев в зале ВР
Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева
Во время общения Ефим Звягильский положил руку на колено Надежде Савченко
Мда.......
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
Дедушка Фима плохому не научит..
Да, Цензор... Раиса Богатырева сейчас на россии, под крылышком у путина. А это, скорее всего, Бахтеева.