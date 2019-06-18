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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23067) депутат (2661)

 Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

Во вторник 18 июня Верховная Рада принимала поправки в Избирательный кодекс. Кроме того, депутаты рисовали и общались между собой.

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ,

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 01

Зал ВР  18 июня. Большую часть времени депутаты голосовали за поправки к Избирательному кодексу. Из более 4 тысяч поправок нардепы рассмотрели всего 466

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 02

Андрей Кожемякин (Батькивщина) и Антон Геращенко (Народный фронт)

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 03

Дмитрий Добродомов, идущий по на выборы по списку "Гражданской позиции"

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 04

Депутаты фракции "Блока Порошенко"
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 05

Андрей Ильенко, Юрий Шухевич и Оксана Корчинская

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 06
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 07

Депутатские совещания

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 08
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 09

Юрий Мороко с непонятным рисунком 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 10

Артур Герасимов (БПП) и Антон Геращенко (Народный фронт)

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 11


Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 12

Одинокий Мустафа Демилев в зале ВР 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 13

Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева 

Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 14
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня 15

Во время общения Ефим Звягильский положил руку на колено Надежде Савченко 

Источник: https://censor.net.ua/p3132973
 
 
 Топ комментарии
 
Вот скажите мне, хоть кто то реально думает что ети **** нам и Украине полезны?
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Афигенно работают на благо Украины. И за все платим мы и еще надеемся что они нам жизнь улучшают. Только Джамилев бедолага как бедный родственник обложился бумагами, типо его бумаги кому то нужно и что то решают.
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Афигенно работают на благо Украины. И за все платим мы и еще надеемся что они нам жизнь улучшают. Только Джамилев бедолага как бедный родственник обложился бумагами, типо его бумаги кому то нужно и что то решают.
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Вот скажите мне, хоть кто то реально думает что ети **** нам и Украине полезны?
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Скажу: те, кто за них голосовал (если, конечно, они хотят пользы Украине, а не вреда, последних даунов у нас тоже изрядное количество).
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лето. скоромный ухажор-ортопед. а в брачный период по весне, мог бы сявцянко и руку заламать!
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Нічого цікавого.Нашо й викладать. Щоб тупаки побурчали : "Дармоїди ! Сидять на нашій шиї,розігнати! Залишити сотню-півтори !" ?
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Народная Власть в Украине-это Люстрация, Экспроприация + Электро-Стулизация всей парашенковской мафии страны!!
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
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Гадя пошла по рукам.. Рыговская хабалка..

Дедушка Фима плохому не научит..
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Зал пустой, и это они принимают поправки к очень важному Избирательному кодексу.
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Не более гадкого и мерзкого жида чем Фима Звягильский. Тысячи шахтерских жизней положила эта тварь на свое личное обогащение и я прекрасно помню сюжет на ВВС о скандале в аэропорту Тель-Авива когда премьер министр Украины Фима сбежал в Израиль и в личном багаже привез 2,5 тонны долларов с которыми службы аэропорта не знали что делать... Вся ржала с Украины... И это падаль жирная и смердящая сегодня в ВР, а ублюдки голосуют за таких же жидов...
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/"Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева"/

Да, Цензор... Раиса Богатырева сейчас на россии, под крылышком у путина. А это, скорее всего, Бахтеева.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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