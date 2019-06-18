EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  211  8
Все про:Латвия (698) Мищенко (98) ПАСЕ (1305) посольство Украины (206) Россия (73052)

 Возвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер. ФОТО

Во вторник, 18 июня, посол Украины в Латвийской Республике Александр Мищенко встретился с вице-спикером Сейма, председателем латвийской делегации в ПАСЕ Инессой Либин-Эгнер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины, Мищенко поблагодарил за неизменную поддержку Латвией Украины в рамках международных организаций, в т.ч. в рамках ПАСЕ. Стороны обсудили ситуацию накануне июньской части ПАСЕ и осудили возможность возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, которые были введены в ответ на российскую агрессию против Украины. Особенно посол отметил поддержку Латвии в ходе 129-го заседания Комитета министров СЕ 17 мая 2019 года в Хельсинки, когда Латвия не поддержала одобрение регламентным комитетом проекта резолюции, которая подтверждает полномочия российской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель

Вице-спикер Сейма подчеркнула, что позиция Латвийской Республики полностью солидарна с Украиной и отметила, что безусловное возвращение России в ПАСЕ без выполнения ею своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Посол Украины ознакомил вице-спикера и других членов латвийской делегации в ПАСЕ с актуальной ситуацией в Украине в контексте продолжения страной-оккупантом нарушения прав человека, в частности прав крымских татар в оккупированном Крыму, а также нарушения Минских договоренностей по нормализации ситуации на Донбассе. Посол Украины высоко оценил решение латвийского парламента по осуждению депортации крымских татар и признание ее геноцидом. Как отметил А.Мищенко, в Латвии, как и в Украине, хорошо помнят преступления советского тоталитарного режима и поэтому осуждают его проявления в действиях сегодняшнего руководства Кремля.

Возвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер 01
Возвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер 02
Фото: press-service of Saeima

Читайте: Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Также читайте: Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма

Источник: https://censor.net.ua/p3132970
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Итак, что мы имеем сегодня: адвокаты России в Гааге заявили, что Россия целенаправленно не хотела сбивать Боинг МН17. Просто так вышло случайно.
Я ваш мозг е-л, а как же летчик Волошин и диспетчер Карлос, п-сы вы лживые?
(С)
@turkmendagz
☹️
 показать весь комментарий
 
 
извините, мы больше не будем? ошибочка вышла?
 показать весь комментарий
 
 
Случайно Бук на Донбасс заехал. Заблудился. Не чайной ракетой в небо пальнул, случайно попал.... Дебилы, б.я
 показать весь комментарий
 
 
Кацапский газ дороже всех европейских ценностей вместе взятых. А здесь про какой то престиж пекуться???
 показать весь комментарий
 
 
Меркель наголосила, що рашка повернеться лише після виконання списку умов.
 показать весь комментарий
 
поїдьте нагадайте.. або Зелі передайте.
 показать весь комментарий
 
Если Парашу вернут в ПАСЕ,Украине там делать нечего.ООН,ПАСЕ-организации-импотенты,которым рассея провела вялым по губам,а они утерлись.Да к тому же еще и паразиты,ибо требуют денежных взносов не понятно за что.Единственный друг,к которому стоит тулиться-это США.Другой вопрос-захочет ли этот друг что бы к к нему тулилась такая коррумпированная страна.)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх