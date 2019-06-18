 Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.





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Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении захваченных Россией украинских военных моряков.

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