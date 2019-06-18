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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (3355) Зеленский (1819) Штайнмайер (378)

 Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков 01

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков 02
Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков 03

Читайте: "Я скажу Путину: Крым - это Украина!" - Зеленский дал интервью немецкой газете Bild перед визитом в Германию

Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков 04

Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении захваченных Россией украинских военных моряков.

Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков 05

Также читайте: "Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - Меркель о переговорах в "нормандском формате"

Источник: https://censor.net.ua/p3132960
 
   
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"Плюс"- сказали нормальные.
"Плю" - сказали мародёршества.
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Кому в уши льют эти помои? Почему не с кацапами это обсуждать. Или не кацапы пленили наших военных? Что за *** .... кий Анриел?
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Так Штангенциркуль в баньке с Ху*лом полялякает, между перепихонами. Хотя вряд ли с етого что то выйдет. Пока в Украине не будет козырей нех) на переговоры ездить.
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Это тех моряков которых хряк послал на заклание ради 30 дней глупейшего ВП?
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у Данилюка цветовое расстройство личности... об этом говорит цвет его носков Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 3747
Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков - Цензор.НЕТ 8374
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Ты ещё в трусы ему заглянь,понюхай,попробуй.....Потом расскажешь так у него там,или не так! А носки это зрада небольшая....
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Цвет мужских носков должен соответствовать цвету костюма, но быть чуть светлее цвета обуви. Постарайтесь подыскать носки в тон брюкам (если они, конечно, не черные). Если точное попадание в цвет не удается, выбирайте носки на тон темнее или светлее брюк.
(с)

Вы хоть в чем-нибудь разбираетесь в вашей фейкометной деревне?
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Путін примушуватиме Зеленського до миру. США, Європа і Росія заганятимуть його у глухий кут відразу після того, як Зеленський сформує під себе Верховну Раду й уряд.

Візити українського президента до Франції та Німеччини - лише перший крок на шляху до втілення у життя плану Помпео-Лаврова щодо врегулювання на Донбасі. Це означає, що Зеленський готовий брати участь у нормандському форматі й виконувати Мінські угоди.
Нині український президент опинився у набагато гіршій ситуації, ніж це було за часів Порошенка. США й Європа більш відверто і цинічно "зливають" Україну на догоду Росії.
Риторика Макрона вже була зовсім іншою, ніж під час доінавгураційного візиту Зеленського до Франції. Фактично він схиляв українського президента до суттєвих поступок Росії. Схоже, російська контррозвідка знайшла вбивчий компромат на французького президента. Неточності перекладу щодо перемовин із сепаратистами могли бути не випадковими.
Сьогоднішня зустріч із Меркель теж прогнозована. Зеленський уже не вийде за рамки того шляху, яким йому запропонували йти, приставивши до скроні пістолет.
Зустріч Трампа й Путіна в Японії лише формально підтвердить курс США і Росії на реалізацію плана Помпео-Лаврова щодо Донбасу.
У Зеленського залишається мало часу для маневрів. А про вихід із ситуації, прийнятний для України, годі й говорити. США, Європа і Росія заганятимуть його у глухий кут відразу після того, як Зеленський сформує під себе Верховну Раду й уряд.
Мінські угоди були підписані Порошенком після вбивчого котла, організованого Путіним. Якщо Зеленський ризикне не виконувати прописане в цьому документі пункт за пунктом, Путін може влаштувати ще не один подібний котел - і тоді доведеться підписувати інші угоди на ще менш вигідних для України умовах.
Зеленський після формування Верховної Ради та уряду може зіграти на тому, що в Україні парламентсько-президентська республіка. Більшість Верховної Ради підтримає йому. Але якщо Медведчук стане першим віце-спікером, це суттєво послабить позиції Зеленського.
Виконання Мінських угод є убивчими для України. Припинення вогню чи повернення військовополонених проблем не розв'яже. І поки ми дійдемо до прописаного у документі українського кордону, треба буде провести вибори на Донбасі, фактично визнавши його автономію і можливість робити все, що заманеться, аж до того, що суперечитиме лінії Україні, особливо на міжнародній арені, амністувати вбивць українців і таке інше.
Російсько-троянський кінь Донбасу має виконати свою роль у плані Путіна щодо примушування Зеленського до миру. Капітуляція і в Африці капітуляція.

Анатолій Власюк, Журналіст та блогер Liga.net (ресурс Коломойського)
https://blog.liga.net/user/avlasyuk/article/33717
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Штайнмайер: «Я окажу действенную помощь. Немедленно. Прямо сейчас встану и буду ходить переживать. Долго буду, минут 7-8».
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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