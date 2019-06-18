 На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В конкурсе принимали участие военнослужащие частей и подразделений Сил ООС, которые стали лучшими в предыдущих отборочных конкурсах, состоявшихся в их воинских частях, в оперативно-тактических группировках.







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По условиям конкурса участники проверяли себя в развертывании и переводе к бою расчета ЗУ-23-2 на время, в переводе из походного положения в боевое, выполнении норматива стрельбы по наземным целям - мишеням типа БТР и стрельбе по целям типа "зависающий вертолет", а также выполнении стрельб по воздушным целям на меткость.

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Во время соревнований основное внимание судьи обращали в первую очередь на качество выполнения стрельбы, максимальное количество попаданий по воздушным целям, а также как расчеты ЗУ-23-2 выполняют нормативы за установленное время.





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Нормативы конкурса экипажи выполняли на своих пристреляных ЗУ-23-2.





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