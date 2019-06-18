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 На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов Донетчины состоялся финальный этап конкурса на лучший боевой расчет ЗУ-23-2 Сил ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 01

В конкурсе принимали участие военнослужащие частей и подразделений Сил ООС, которые стали лучшими в предыдущих отборочных конкурсах, состоявшихся в их воинских частях, в оперативно-тактических группировках.

На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 02
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 03
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 04

Смотрите: Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 05
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 06
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 07
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 08

По условиям конкурса участники проверяли себя в развертывании и переводе к бою расчета ЗУ-23-2 на время, в переводе из походного положения в боевое, выполнении норматива стрельбы по наземным целям - мишеням типа БТР и стрельбе по целям типа "зависающий вертолет", а также выполнении стрельб по воздушным целям на меткость.

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На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 09
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 11
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 12

Во время соревнований основное внимание судьи обращали в первую очередь на качество выполнения стрельбы, максимальное количество попаданий по воздушным целям, а также как расчеты ЗУ-23-2 выполняют нормативы за установленное время.

На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 13
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 11

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На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 15
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 17

 Нормативы конкурса экипажи выполняли на своих пристреляных ЗУ-23-2.

На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 18
На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС 19

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Источник: https://censor.net.ua/p3132958
 
   
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Тебя предали, кацап, жалуйся ботоксному карлику
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Эта техника скорее годится для партизанской войны .Но то что ВСУ тренируется регулярно это хорошо .
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Круто! Добре, що хоча б не з арбалетів........ На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС - Цензор.НЕТ 4598
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Господи!. Яка убогість!!!!!!!!!!!!!.А де ті.котрі демонстрував кривавий пластирь?.До речи,зветься оця "рогатка" - ЗУ-23.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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