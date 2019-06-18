 Оккупанты из гранатомета обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новолуганском, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, 18 июня наблюдательный группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела производственного здания предприятия. По результатам фотофиксации установлено, что 16 июня с 22:00 до 23:00 оккупанты совершили обстрел по направлению Доломитное, применив при этом автоматический станковый гранатомет АГС.

Наблюдательная группа зафиксировала повреждения кровли производственного помещения. Пострадавших среди сотрудников рабочей смены не выявлено. Отмечается, что вооруженные формирования РФ обстреливают предприятие не впервые.

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"Украинская сторона СЦКК призывает российско-оккупационные войска прекратить обстреливать населенные пункты, безответственно уничтожать объекты инфраструктуры, а также подвергать жителей города и работников предприятия значительной опасности. Действия оккупантов - вопиющее нарушение минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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