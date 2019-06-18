 С украинским воином Павлом Тихоновым, погибшим на Донбассе простятся 20 июня в Кропивницком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Павел Борисович Тихонов, прапорщик, командир одного из подразделений разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 17 июня во зоне Операции Объединенных Сил во время выполнения боевой задачи.
Павел Тихонов с июня 2014-го года находился в рядах 42-го ОМПБ. Участвовал во всех тяжелых боях подразделения, осенью 2017-го года получил на фронте контузию и перелом ноги, проходил лечение в Кировоградском госпитале для ветеранов войны.
Захоронение Героя состоится в 11.00 на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища Кропивницкого.
У него остались жена, сын и дочь, которая тоже проходит службу в Вооруженных Силах Украины.