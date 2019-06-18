 Второй пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.
Пе-билы и Зе-билы - одного поля ягоды, лакеи и холуи.
А 75% украинцев - люди с собственным достоинством, которые не будут терпеть ни Порошенко-мародера, ни Зеленского, если он будет делать что-то неправильно и в свой карман, как Порошенко.
Заплатил бы тысяч 10 штрафа, на следующий раз подумал бы, а стоит ли оно того.
Виталик, я выезжаю, жди )