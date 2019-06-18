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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17603) мост (446)

 Второй пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист. ФОТО

На новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова заехал транспорт. На этот раз прочность конструкции решил проверить пилот мотоцикла Kawasaki.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".

Второй пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/p3132892
 
 
 Топ комментарии
 
25% пороходибилов никак не могут успокоится и далее пробуют ломать мост
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Ждем на гусеничном тракторе.
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Справочка для пере-кантропов, все никак не угомонящихся:
Пе-билы и Зе-билы - одного поля ягоды, лакеи и холуи.
А 75% украинцев - люди с собственным достоинством, которые не будут терпеть ни Порошенко-мародера, ни Зеленского, если он будет делать что-то неправильно и в свой карман, как Порошенко.
Другий пішов: скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст - Цензор.НЕТ 6523

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Ща крема все дрянь - раздражение кожи идет. )))
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Интересно, какая должна быть новость, чтобы не вспомнили Зеленского и его сторонников?
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25% пороходибилов никак не могут успокоится и далее пробуют ломать мост
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скажи, чем ты отличаешся от этого недоумка на мотоцикле ?
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Це така перевірка людей на "овочуватість"? Чому його просто ніхто не підійшов і не переї...бенив? Второй пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист - Цензор.НЕТ 9364
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Тому що потім він зніме побої і людина загремить у в'язницю
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Зашибісь! ТЗ можуть вільно їздити по пішоходному мосту і їм ніхто не зробить зауваження, бо ще загремить у в"язницю за перевищення громадянських обов"язків і образу водія ТЗ.
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Ну у нас правова держава. І з цим нічого не поробиш. Да і знається мені, що особисто ви б не полізли б в бійку от з таким порушником
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Поставили бы там ограждающие конструкции, что максимум проходил велосипед
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Мост рассчитывался на нормальных людей. О дебилах проектировщики не подумали.
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И так будет продолжаться, пока, наконец, реально не накажут хотя бы одного .блана.
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киевляне, вы че, ваще овощи? нет ни у кого яиц сказать - не надо сюда на мотоцикле, дружище! ? для вас же построили
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президент так округло говорит экивоками, а за ним и его службы, следящие за порядком... цей совеня не в счет - то поступок
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Господи, да откуда ж ты берешь этих придурков?
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кажете влада у нас винувата. а самі дебіли дебілами.
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зебіли, зебілами, ви мабуть хотіли написати!!!
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построил кличко мост, чем создал молодому президенту очередную проблему
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Ну и почему власть сопли жует? Ждут пока еще 10 питарасов туда заедут? Понятно, это не бабок с семками гонять... Слабоцмных тварей очень много, они уже в очередь выстроились на пример этих дебилов.
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быдло на быдле, а мы в Европу хочем, с такими дибилами постоянно в жопе жить будем
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Чего не хватает Украине, так это европейских штрафов за подобные выходки.
Заплатил бы тысяч 10 штрафа, на следующий раз подумал бы, а стоит ли оно того.
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Я думаю следующий смелый шаг - это заху......ть по стеклу гранатой и посмотреть - а что получится?
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24% порохосвиней мстят за то что их оторвали поджопниками от кормушки да еще проиграли букмеккерам все свои сбережения
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Мотосцыклист ещё отметился. Да шо ж такое-то ? Эти дебилы точно Виталика до инфаркта доведут. Там нужно охрану ставить круглосуточно, хотя бы сейчас, пока интерес к этому мосту не поутихнет.
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ну, а президент на велике же может, и кличко може и ляшко
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Человек стоит на ногах(не сидит на мото) удерживая мотоцикл, не едет... С чего взяли, что он ехал? Он его толкал)) в сервис
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Штрафануть так,чтобы и мото продал,идиоты какие то.
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следующий этап для дибилов это попробовать проехаться на танке или тракторе по мосту и посмотреть выдержит ли стекло
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Лучший способ удовлетворить любопытство моторизованних господ - заряд соли в пятую точку. Или дроби по колесам.
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А чего мотоциклом,надо было головой сразу
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в исландии, один руцкий даун, на прокатном внедорожнике, на внедорогу поехал покататься, шо запрещено, изза хрупкой природы тамошних внедорог. пенделя от державы и петиция народа - запретить пожизнненно вьезд. а тут полиция уже небось новую главу в эпистолярный роман пишет.
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Мы ночью приехали, пошли на мост. В 1 час ночи было 9 полицейских - три наряда по 3 человека. А днем патрульных там нет. Да и киевлян мало - работаем, ****. По-этому днем такие ушлепки и заезжает на мост.
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один долбо..б заехал на мост машиной . другой байком . остальные придурки пользуясь случаем решили обосрать Вовку и Петра
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Якщо судити по кількості ГЕЇВ на душу населення, то ми, мабуть, вже обігнали й Європу з Америками...
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Ай молодца, ещё раз это напиши порохосос
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А разве если ты везешь мотоцикл по тротуару это нарушение? Не похоже что он пробует на прочность, больше похоже что он просто смотрит и поставил мотоцикл как ему удобно.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВторой пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист. ФОТО
 
 
 
 
 
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