 Второй пошел: стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.