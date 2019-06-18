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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Аваков (2823) корабль (1183) Франция (2082)

 Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников. ФОТО

Украина и Франция могут запустить совместное производство легких патрульных катеров, которые будут использоваться украинскими пограничниками для мониторинга границы и специальных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данная инициатива обсуждалась на встрече главы украинского МВД Арсена Авакова с министром финансов Франции Бруно ле Мэром.

"С министром финансов Франции Брюно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников", - написал в твитере Аваков.

Глава МВД отметил, что сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей.

"Легкие и маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы и проведения спецопераций", - подчеркнул Аваков.

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Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников 01Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников 02

Источник: https://censor.net.ua/p3132861
 
   
 Топ комментарии
 
ну ты больное.....Сцуко из за твоего соевого 24 в плену и ранены..мразина ты......
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Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 8624
... из алюминия) ... берите пример с пециной ленинской кузни как из говна конфеты делать))
берешь ксок говна и легким движением руки оно превращается. превращается ... в корабль для спецопераций ВМСУ)
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Вот на ЛенКузне из старого сейнера сделали за 80 миллионов "супер софременный разведывательный корабль"...Вот казус, проверка о растратах должна была проверить...а ЭТА посудина вдруг сгорела! как и 5 складов за 5 лет.........
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Что б было, что кацапам захватить, когда президент зеленский пошлет их в турне через керченский пролив? Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 2048
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ну ты больное.....***** из за твоего соевого 24 в плену и ранены..мразина ты......
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Он тролль - неужели вы до сих пор не поняли? Отыгрывает гипертрофированного порохобота...часто на столько похоже, что не слишком сообразительные порохоботы лайкают..
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Так у нас своїх заводів повно які можуть виробляти катери, навіщо знову купляти у французів. Вже з гелікоптерами зробили дурню, купили непотріб.
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Тут же речь о совместном производстве
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в смысле? его команда уже начала подготавливать общественное мнение, что Азовское море полностью принадлежит кацапам.
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Он не Порошенко и отдавать незаконные приказы не стрелять и сдаваться в плен оккупантам не не будет.
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как же это Офшоренко переживёт со Свинарчуком и Кононенко. Что теперь не будут хрень Гюрзу покупать?! Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников - Цензор.НЕТ 888
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И что тот катер сделает ? Разве что против браконьеров.
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порошенко когда отправил через пролив катера- те много сделали?
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у ВСУ много чего есть. есть ракеты которыми нельзя стрелять. есть авиация,которую нельзя применять. есть катера которыми нельзя сопротивляться..а так круто..много чего есть...просто "шоб було"
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Там захист від куль калібру 7.62, чи ви хотіли плаваючий танк? І їх виробництво забезпечує робочі місця, для українців а не французів, більшість країн світу саме на це звертають увагу в першу чергу.
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Скорее для браконьеров. Мусора сами будут контрабас переправлять на них.
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А толку от них, мало того что алюминиевые а значит защиты от пуль никакой нет, так еще и Нептун на такой не поставить.
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В танкостроении применяют алюминиевую броню.
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это погранцы . какая нах броня и при чем тут Нептуны ?
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... из алюминия) ... берите пример с пециной ленинской кузни как из говна конфеты делать))
берешь ксок говна и легким движением руки оно превращается. превращается ... в корабль для спецопераций ВМСУ)
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Вот на ЛенКузне из старого сейнера сделали за 80 миллионов "супер софременный разведывательный корабль"...Вот казус, проверка о растратах должна была проверить...а ЭТА посудина вдруг сгорела! как и 5 складов за 5 лет.........
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Да пожар но этой лоханке действительно подозрительный.
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Жаль только сабаков туда грязные лапы протянул..Не можно чистые дела делать с такими руками...
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можливо будуть збирати,але локалізація буде пару відсотків,росіяни знищили алюмінієву промисловість в Україні.
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нашли кормушку - опять на откатах жить хотят - зЕсвинарчуки
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Алюмінєві катери, а наступними будуть паперові літаки....
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Що то за дурна логіка? Дюралеві човни та катери ще при совку виготовляли. А літаки з чого по-вашому роблять?
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Несёт меня Мистраль в дальнюю даль...Да, кремляди?
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Може хай зебіл сам почне щось випускати в своєму кварталі окрім лайна?
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когда МВД закупает во франции вертолеты я полностью согласен . продукция специфическая и на ровном месте нам их не построить . но катера ??? это же не вертолеты . чем французкий проект FPB-98 принципиально лучше чем наш " Бриз-40 " ?

Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників - Цензор.НЕТ 4575
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников. ФОТО
 
 
 
 
 
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