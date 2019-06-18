 Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, данная инициатива обсуждалась на встрече главы украинского МВД Арсена Авакова с министром финансов Франции Бруно ле Мэром.

"С министром финансов Франции Брюно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников", - написал в твитере Аваков.

Глава МВД отметил, что сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей.

"Легкие и маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы и проведения спецопераций", - подчеркнул Аваков.

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