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Все про:ДТП (5605) смерть (5946) Хмельнитчина (427)

 Автобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, три женщины в реанимации. ФОТО

На Хмельнитчине ночью автобус международного сообщения "Неаполь-Херсон" врезался в грузовик с прицепом, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП один из пассажиров автобуса погиб, три женщины попали в реанимацию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 2:45 часов ночи 18 июня на линию 102 поступило сообщение о ДТП в пгт Войтовцы Волочиского района Хмельницкой области. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в полиции, в результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы.

Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

Автобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, три женщины в реанимации 01
Автобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, три женщины в реанимации 02

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По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которой управляют транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Источник: https://censor.net.ua/p3132802
 
 
 Топ комментарии
 
Я не розумію ... кожен сцуко день (!) шо то курва за іздюки у той Украіні ??
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Немає влади, от і бардак! Сьогодні зранку стою в пробці біля дорожньої кільцевої розв'язки і поста ДАЇ, поліціянти, десь 5-6 чоловік та жінок, стоять і нічого не роблять, рух не регулюють, а зупиняють транспорт для перевірок, чим створюють додаткові перепони руху! Ну як тут буде порядок на дорогах, якщо поліція замість того щоб забезпечувати проїзд машин на одній з головних дорожних розв'язок міста, бездіяльно ходить і жує соплі? На моє зауваження поліціянтам, про те що вони б могли розрулити пробку, а не стояти без діла, почув у відповідь тільки невдоволення та нерозуміння, чого це я вимагаю від поліції якихось дій!
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Не перебільшуйте! я постійно їзджу великою міжнародною трасою, жодного разу не зустрічав автобуса, що їде 150. Скажімо я сам їду 110-120 і мене ніколи не обганяв автобус чи фура (я б таке точно помітив). інколи (досить рідко) обганяють спрінтери, але десь на швидкості 120, коли я їду 110. Фури масово їдуть 80, великі автобуси (Автолюкс наприклад) - можуть 110 максимум їхати, більше не бачив.
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Дороги - это одна из тех войн, в которых втянута и воюет Украина, теряя людей. Автобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, трое женщин в реанимации - Цензор.НЕТ 9860
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Именно по этому грабящая олигархическая быдло-элита дороги не ремонтирует, бо это один из скрытых способов геноцида украинского народа.
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Я так понимаю это "олигархическая быдло-элита" ставит на автотранспорт светодиодные лампы в фары для которых ночью габариты впереди идущего транспорта отсвечивают черным, а не красным цветом?
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У быдло-элиты для этого есть полиция, но она бездействует - по той же причине.
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Я в Киеве - у нас нормальных дорог нет, разве только Варшавка на Житомир и дорога на Конча-Заспу..
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Я не розумію ... кожен ***** день (!) шо то курва за іздюки у той Украіні ??
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Немає влади, от і бардак! Сьогодні зранку стою в пробці біля дорожньої кільцевої розв'язки і поста ДАЇ, поліціянти, десь 5-6 чоловік та жінок, стоять і нічого не роблять, рух не регулюють, а зупиняють транспорт для перевірок, чим створюють додаткові перепони руху! Ну як тут буде порядок на дорогах, якщо поліція замість того щоб забезпечувати проїзд машин на одній з головних дорожних розв'язок міста, бездіяльно ходить і жує соплі? На моє зауваження поліціянтам, про те що вони б могли розрулити пробку, а не стояти без діла, почув у відповідь тільки невдоволення та нерозуміння, чого це я вимагаю від поліції якихось дій!
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О то тому я останне далі Львова і не ізжу автівкою , бо 50 кілометров проіхати в Украіні для мене тяжче ніж 500 у Німеччині
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Я обирав Гриценка і 5 років тому і зараз, але хтось таки обрав, підозрюю що Ви.
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Конечно власть виновата, за рулем автобуса сидит гройсман, а за рулем тягача еще кто-то из этих. И конечно полиция виновата, что эти долбоебы не соблюдают законы. Вот все вокруг виноваты. Виновато быдло, которое у нас преобладает. А не кто-то другой.
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Влада має виконати свою роботу - нанести розмітку на дорогу, поставити стовбчики, зробити смуги для обгону, тоді і люди будуть їздити по дорозі не зігзагами, бо будуть бачити де дорога і де їх смуга і де потрібно притиснутись до узбіччя, щоб пропустити, а де можна їхати швидко! Сварити людей за те що вони їздять погано і не мати розмітки на дорозі - це ж дикунство!
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ПДР передбачають випадки, коли розмітки немає або вона стерта. Виконуйте ПДР і хтось не буде винуватий.

Погана дорога - винувата влада.
Гарна дорога - винувата влада.
А пересічний коли-небудь буває винуватий?
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Ні, пересічний буває постраждалий або мертвий, тому потрібно робити все щоб цього не сталось!
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В таком автобусе должно быть 2 водителя, еще и в ночную смену, экономят на всем, еще и не выспаный наверно ехал
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а може і напідпитку. Якось з такого автобуса зняли п'яного водія, який розбив автобус об будівлю автовокзалу.
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Автобуси літають з шаленою швидкістю, більше 150км на годину. Звичайно що на такій швидкості неможливо зреагувати на зміну дорожньої ситуації! Коли довбаний міністр інфраструктури почне ставити реєстратори швидкості на автобуси та вантажівки! Ну це тільки в Україні ти можеш їхати 100км на годину по трасі а тебе обганяють як стоячого вантажівки та автобуси!
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Не перебільшуйте! я постійно їзджу великою міжнародною трасою, жодного разу не зустрічав автобуса, що їде 150. Скажімо я сам їду 110-120 і мене ніколи не обганяв автобус чи фура (я б таке точно помітив). інколи (досить рідко) обганяють спрінтери, але десь на швидкості 120, коли я їду 110. Фури масово їдуть 80, великі автобуси (Автолюкс наприклад) - можуть 110 максимум їхати, більше не бачив.
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Запрошуємо Вас на трасу Київ-Одеса, не дивуйтесь коли будете їхати 150 і Вам позаду буде сигналити вантажівка чи автобус, що Ви їх пропустили!
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А якого біса ТИ, саме ТИ їдеш 150 по дорозі, де максимальна швидкість 110?
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Не звертай уваги, він тільки пасажиром їздить Автобус із туристами зіткнувся з тягачем на Хмельниччині: загинув чоловік, три жінки в реанімації - Цензор.НЕТ 2486
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пасажиром в автобусі, який несеться 180 по дорозі
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Навіть Спринтери так не їздять. У Neoplan Tourliner максимальна швидість 120 км/год. https://avto-russia.ru/autos/neoplan/neoplan_tourliner_12-4_mt.html. У Neoplan Trendliner теж. То в яких же автобусах ти їхав 180? Ікарусах чи Богданах?
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Всі вантажівки та автобуси проходять нелегальний чіп-тюнінг, який збільшує викиди вуглецю, зменшує витрату пального і знімає обмеження по швидкості.
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Ни разу не видел автобус там со скоростью овер 130 км/ч. Не свисти. Обычно едем 110-120, почти никто не обганяет.
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По трасі Київ-Одеса навіть вантажівки не їзять менше 130км на годину, а автобуси несуться зі швидкістю 150км на годину і більше!
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не знаю, я їзджу Київ-Харків - відмінна траса М-04, 150 і більше може доволі рідко їхати який-небудь не зовсім адекватний джипер чи інший мажор, 130 буває торохкотять недобитки євробляхерів, розсипаючись на ходу, а основна маса, включно з автобусами їде 90-110.
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От і я кажу. На "Київ-Харків - відмінна траса М-04" я їхав 120 і при цьому всіх обганяв.
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Та йому завжди все не так. І бреше, бреше...
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Не звертайте на нього увагу, то ярий адепт аталотія. Інколи навіть здається, що то він і є власною персоною...
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Дорога нова, чорна, розмітки немає, водій вантажівки міг їхати по центру дороги, бо вночі без розмітки на новому чорному асфальті тяжко вловити край дороги. Звичайно що за таких обставин автобус не міг безпечно обігнати вантажівку! Головна причина цього ДТП відсутність розмітки на дорозі!
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Головна проблема - нова дорога. Клятий Гройсман ремонтує дороги, а люди - вони ж тупі. Якщо ям немає, то летять як навіжені, сплять за кермом.
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Потрібно не тільки ремонтувати дороги, а й наносити на них розмітку, про це Гройсман забуває, скільки разів по тій дорозі їздив постійно чорне полотно після ремонту і немає жодної розмітки!
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А як у вас виходить регулярно їздити і по Одеса-Київ (причому ви один мчете 150 і вам сигналять в жопу, а всі інші ідуть 110-120 і ніхто майже не обганяє), і між Тернополем та Хмельницьким теж, та ще й за комп'ютером не встаючі сидиш. А чи не брешеш ти?

А розмітку так, на гарячий асфальт не наносять. Втім, в ПДР є роз'яснення, як їхати в такому випадку, коли ніякої розмітки немає.
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З Хмельницького до Війтівців дорога нова тільки нещодавно збудована. Далі до Волочиська будується нова. Там всілякі об'їзди. Тут незрозуміло який це кусок дороги. На новій дорозі є відрізок до Війтівців ще без розмітки.Далі до Хмельницька нова ******* розмітка.
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без розмітки дійсно важко їхати вночі, але тут і дорога широка, і ділянка пряма, і край дороги добре видно, оскільки рослинність утворює суцільну стіну вздовж краю дороги. складно сказати, чому таке сталося...
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Главная причина - долбоебы за рулем. В таком случае просто сбрасывается скорость.
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Так їх стільки навколо що навіть в машину сідати страшно! Весь час потрібно зкидати швидкість до нуля.
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Та ти ж автобусом їздеш у верхніх постах.
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В автобусі ще страшніше, він же летить як скажений і пристібнутись не можна. Хоча від пристібання на такий швидкості нічого не зміниться, хіба трупи не потрібно буде збирати по всій дорозі, а вони будуть рядочками сидіти на сидіннях, як живі.
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Ирония судьбы автобус так "припарковался" рядом со стендом и рекламой Дуэт + только не пому это автобус рекламный щит вывернул иил там его поставили мордой в лес??????
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Международная трасса , без отбойников и разделителей
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Автомобили прикончили лошадей и принялись за людей...
😱
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Кто оплатит моральный и материальный ущерб пострадавшим? Кто оплатит лечение выжившим и похороны, памятник погибшему? Кто будет платить пенсии по инвалидности, если она наступит и пенсии детям, родителям погибшего мужчины по утрате кормильца? Это всё должна делать компания-пепевозчик. Это должно быть прописано в законе! Виновный должен нести полную уголовную материальную ответственность!!! Не должны сами люди-пассажиры или государство нести все расходы последствий ДТП. Только так водятлы частники и нанятые и те, кто их нанимает на работу, начнут думать головой, начнут соблюдать правила, начнут ездить как люди а не как безмозглые твари.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с туристами столкнулся с тягачом на Хмельнитчине: погиб мужчина, три женщины в реанимации. ФОТО
 
 
 
 
 
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