 Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты. ФОТОрепортаж

Пресс-служба президента опубликовала фоторепортаж об этом событии, информирует Цензор.НЕТ.
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Зеленский начал официальный визит в Париж. ФОТО
Порошенко у Макрона примут официально, Зеленский побеседует с президентом Франции в неформальной обстановке, - Елисейский дворец
Зеленский - яркая обертка, под которой олигархи и беглые соратники Януковича, - Порошенко
Посол Франции Дюмон и евродепутат Хармс приехали в штаб Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Порошенко начал официальный визит в Сербию
+12
И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
+10
Шорты йопта где??
+10
Порохососы, это не Петя с рожей алкаша в пиджаке из сэконда, заправленном в семейные трусы. За Зе не стыдно!
І взуття на платформі
Не нравится мне этот жабоед ...
Не может нормальный человек жить со старухой .
Вот Галкинд или Филимон - это что , нормальные люди ???
Все хотят примерить на себя роль Даладье и закричать - Я привёз вам мир !
А вот какой ценой и насколько - это уже не их дело ...
Ничему не учатся .
Где трескающийся на пузе мятый пиджачек, где свинячие глазенки с вечного бодуна, где такие милые мешочки под ними?!...
Але, якщо батьку так зручно - то нехай.