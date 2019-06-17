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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1787) Франция (2082) Макрон (266)

 Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты. ФОТОрепортаж

17 июня состоялся официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику.

Пресс-служба президента опубликовала фоторепортаж об этом событии, информирует Цензор.НЕТ.

Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 01
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 02
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 03

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 04
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 05
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 06
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 07

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 08
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 09
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 10

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 11
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 12
Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 13

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Официальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты 14

Источник: https://censor.net.ua/p3132747
 
   
 Топ комментарии
 
И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
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Порохососы, это не Петя с рожей алкаша в пиджаке из сэконда, заправленном в семейные трусы. За Зе не стыдно!
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И что тут яркого? Клоун он и в Африке клрун...и в Париже клоун...
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Ну вы же видите. Вся риторика сейчас построена как на сцЄнє...
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Вы бы сняли пинжачок, гражданин фигляричок.
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Штаны модные, а это по протоколу, да нить с ним с протоколом, посадки где, зелёный, а???
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а это, что за филипп нуаре с ним прохаживается, почему не сам макрон?
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Макрон йому годинку виділив.Графік щільний.
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Головне щоб не набагато вище зростом...
І взуття на платформі Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти - Цензор.НЕТ 7327
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти - Цензор.НЕТ 5510
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Та якийсь хлопчик на побігеньках у відповідності до статусу гостя... Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти - Цензор.НЕТ 436
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Ему срочно надо портного - как у ***** штанины на три рпзмера длинее чем надо - может по этому он любит шорты, но круче шортов стринги, он в них был бы неотразим
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Не трызди, Зе выглядит прекрасно, в отличии от толстого и вечно мятого, как охламон, Кондитера.
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ПЕсики скавчать щоб Зеленський кинув їм шмат шаурми. У петруся на голодному пайку
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Порохососы, это не Петя с рожей алкаша в пиджаке из сэконда, заправленном в семейные трусы. За Зе не стыдно!
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ты прав и все согласятся - конечно нет, тут какой малый ****** лыбу давит.
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Все его похлопывают по плечу. Как ребенка. Это жест превосходства. Заметил что "западные партнеры" часто этим грешат. Имхо это просто бестактно.
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но по сути правдиво, ведь выбрали шута и мелкого дурачка, который принимает решения после консультации с дядькой бенькой.
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Прикольно было бы - в стрингах, а в одной руке шаурма в другой сасиська от хотдога и он ее облизывает )))))))
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Микрон Вохе лапу жмёт , а сам смотрит в сторону ...
Не нравится мне этот жабоед ...
Не может нормальный человек жить со старухой .
Вот Галкинд или Филимон - это что , нормальные люди ???
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Прощупывают слабину, чтобы с рашкой опять дружить законно. И меркель то же самое будет делать. Санкции им видно надоели.
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Удивляет эта Европа .
Все хотят примерить на себя роль Даладье и закричать - Я привёз вам мир !
А вот какой ценой и насколько - это уже не их дело ...
Ничему не учатся .
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ця слабина зараз - обраний 73% дебілів кловун-сортирик.
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Где трескающийся на пузе мятый пиджачек, где свинячие глазенки с вечного бодуна, где такие милые мешочки под ними?!... Петя! На кого ж ты нас пакинуууул!!!
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Светлана Черкассы
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти - Цензор.НЕТ 8388 Где трескающийся на пузе мятый пиджачек, где свинячие глазенки с вечного бодуна, где такие милые мешочки под ними?!...





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Ще ранець на спину, та піонерський значок. Шапіто...
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все добре у нашого батька Зеленського....але штани треба трохи ширше - не в обтяжку.
Але, якщо батьку так зручно - то нехай.
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У Зели какое-то особенное покровительство во Франции. Его туда еще до выборов приглашали и принимали раньше, чем Порошенко.
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Самый яркий момент во время визита зеленского в Париж произошел не в Париже, а в Киеве, где некто в помещении фабрики Рошен со следами от пинков на пиджаке, заправленном в трусы, горько всплакнул в обнимку с киевским тортом
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОфициальный визит Зеленского во Францию: самые яркие моменты. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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