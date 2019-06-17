 Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу НОК, украинская саблистка Ольга Харлан победила в напряженном финале француженку Манон Брюне 15:12.

Отмечается, что это шестое личное золото чемпионата Европы спортсменки.

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