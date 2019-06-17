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Все про:Европа (1127) НОК (51) чемпионат (245) Харлан Ольга (4)

 Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК. ФОТО

В немецком Дюссельдорфе 17-22 июня проходит чемпионат Европы по фехтованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу НОК, украинская саблистка Ольга Харлан победила в напряженном финале француженку Манон Брюне 15:12.

Отмечается, что это шестое личное золото чемпионата Европы спортсменки.

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Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК 01
Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3132746
 
   
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Ользi вiтання з перемогою. Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК - Цензор.НЕТ 1618
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Блискуча спортсменка - і ще й гаряча сексапільна дівчинка 😍😍😍
Вітання, Олю! Ти супер!
Приємний пост: Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась в пикантной фотосессии

Олимпийская чемпионка по фехтованию, 27-летняя Ольга Харлан попозировала в откровенной фотосессии для мужского журнала. Одна из самых титулованных спортсменок Украины попала на обложку мужского глянца XXL. В откровенной фотосессии Харлан снялась без привычной маски и сабли и вообще с минимумом одежды на теле Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК - Цензор.НЕТ 6954

Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК - Цензор.НЕТ 4840
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Вот наши девки дают! Надо было под шумок саблей пару бошек срубить местным почитателям Северного потока. Это я выпил за победу перед коментами. Великолепная победа! И наша общая чуть!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК. ФОТО
 
 
 
 
 
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