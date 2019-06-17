 Украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, - НОК. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу НОК, украинская саблистка Ольга Харлан победила в напряженном финале француженку Манон Брюне 15:12.
Отмечается, что это шестое личное золото чемпионата Европы спортсменки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу НОК, украинская саблистка Ольга Харлан победила в напряженном финале француженку Манон Брюне 15:12.
Отмечается, что это шестое личное золото чемпионата Европы спортсменки.
-Тату, що це?
-*****..
-Шо пля?
-Спи пля!
Ользi вiтання з перемогою.
Вітання, Олю! Ти супер!
Приємний пост: Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась в пикантной фотосессии
Олимпийская чемпионка по фехтованию, 27-летняя Ольга Харлан попозировала в откровенной фотосессии для мужского журнала. Одна из самых титулованных спортсменок Украины попала на обложку мужского глянца XXL. В откровенной фотосессии Харлан снялась без привычной маски и сабли и вообще с минимумом одежды на теле