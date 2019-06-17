 Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск". ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины сейчас обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.
В отделе по связям со СМИ Национального аэропорта "Минск" изданию раньше говорили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.
Це потрібно рюсськім показати
Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
А то бы слали подальше)
А то шо называли(ют) так как города наши города называют завоеватели, так кто нам доктор то? Грушевский может быть?