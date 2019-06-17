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 Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск". ФОТО

Беларусь присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины сейчас обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

В отделе по связям со СМИ Национального аэропорта "Минск" изданию раньше говорили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России не собираются менять написание Kiev на Kyiv

Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту Минск 01

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Также смотрите: В аэропортах Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3132715
 
   
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 13 июн.

Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 4522
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По логике должен быть Менск, а не Минск.. что скажите, литвины..?
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Ми до цього вже звикли!
Це потрібно рюсськім показати Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 2568
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А кацапов "бомбит" всё больше и больше
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По логике должен быть Менск, а не Минск.. что скажите, литвины..?
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Лише в москалів зостануться русифіковані назви наших міст.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 13 июн.

Так выглядел украинский паспорт 100 лет назад. Надписи на украинском, французском и немецком. Эти паспорта признавали европейские страны и США. Но потом пришли российские оккупанты, коммунизм, террор, репрессии, Голодомор и многое другое зло. Никогда мы не будем братьями
Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск" - Цензор.НЕТ 4522
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Хорошо что у нас не вот так..

А то бы слали подальше)
А то шо называли(ют) так как города наши города называют завоеватели, так кто нам доктор то? Грушевский может быть?
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Саме ТАК...бо отримаємо ще один горад русскіх маряков. І ще має бути Севастопіль (Бориспіль, Тернопіль).
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В американской вики по прежнему отдается предпочтение варианту Kiev, а Kyiv проходит как запасной.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНазвания Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск". ФОТО
 
 
 
 
 
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