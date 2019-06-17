 Подакцизные товары почти на 8 млн грн изъяты из незаконного оборота в Тернопольской и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые организовали и обеспечивали функционирование на территории двух областей в течение 2018-2019 гг. преступной схемы по производству и реализации фальсифицированного алкоголя с поддельными акцизными марками.

Так, фальсификат изготавливали в подпольных цехах, расположенных на территории населенных пунктов Тернопольской и Хмельницкой областей путем смешивания спирта с водой с добавлением красителей и ароматизаторов. "Готовую продукцию" разливали в тару типа "бэг-ин-бокс" и стеклянные бутылки с этикетками известных торговых марок, обклеивали поддельными марками акцизного налога Украины и передавали реализаторам. Реализаторами выступали жители Тернопольской области, которые осуществляли распространение фальсификата через собственные торговые объекты на территории региона.

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На основании постановлений суда проведено 16 обысков в гаражных помещениях - по местам незаконного изготовления алкогольных напитков, в складских помещениях, где хранился фальсификат, а также в торговых объектах на территории Тернопольской области, через которые осуществлялся сбыт, и в автомобилях, которыми осуществлялась транспортировка подакцизной продукции.

По результатам проведенных обысков изъяты 12 тыс. 145 литров спирта в пластиковой таре (бочки, канистры, "евро-кубы"), 11 тыс. 340 литров водочных изделий в стеклянной таре с поддельными марками акцизного налога и в таре типа "бэг-ин-бокс", 710 литров водочных и коньячных изделий элитных иностранных брендов в ассортименте и 27 тыс. 940 пачек табачных изделий иностранного производства в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца, ввезенных на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля. Кроме того, изъято оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсификата, пустую тару, другой инвентарь и 3 автомобиля, которые использовались в незаконной деятельности.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота ТМЦ составляет 8 млн 860 тыс. грн, из которых подакцизных товаров - 7 млн 860 тыс. грн.



































Продолжается следствие.