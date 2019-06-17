 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установлена одна из компаний, недавно зарегистрированная на территории столицы, которая в 2019 году сформировала налоговый кредит для ряда транзитных предприятий.
В ходе досудебного расследования была допрошена директор и основатель компании-фигуранта, которая сообщила, что не имеет никакого отношения к указанному предприятию, уставный фонд не формировала, каких-либо контрактов с нерезидентами не заключала, а компанию зарегистрировала за денежное вознаграждение, не имея целью ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Вместе с тем указанным предприятием подано в Киевскую городскую таможню ГФС предварительную таможенную декларацию на импорт в Украину партии свежемороженой рыбы в таможенном режиме "импорт". Указанную продукцию доставили на территорию таможни и переместили на таможенный склад.
По факту нарушения таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины, работниками Киевской городской таможни ГФС составлен соответствующий протокол.
В дальнейшем в г.Киеве проведено санкционированный обыск указанного складского помещения, по результатам которого изъято 20 тонн свежемороженой рыбы общей стоимостью около 1,4 млн грн.
На изъятые ТМЦ наложен арест, расследование уголовного производства продолжается.
Вполне годится .
Мы, конечно, не узнаем