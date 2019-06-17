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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17599) налоговая милиция (1681) рыба (161) ГФС (3309)

 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева совместно с работниками Киевской городской таможни ГФС изъяли из незаконного оборота крупную партию свежемороженой рыбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установлена одна из компаний, недавно зарегистрированная на территории столицы, которая в 2019 году сформировала налоговый кредит для ряда транзитных предприятий.

В ходе досудебного расследования была допрошена директор и основатель компании-фигуранта, которая сообщила, что не имеет никакого отношения к указанному предприятию, уставный фонд не формировала, каких-либо контрактов с нерезидентами не заключала, а компанию зарегистрировала за денежное вознаграждение, не имея целью ведения финансово-хозяйственной деятельности.

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Вместе с тем указанным предприятием подано в Киевскую городскую таможню ГФС предварительную таможенную декларацию на импорт в Украину партии свежемороженой рыбы в таможенном режиме "импорт". Указанную продукцию доставили на территорию таможни и переместили на таможенный склад.

По факту нарушения таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины, работниками Киевской городской таможни ГФС составлен соответствующий протокол.

В дальнейшем в г.Киеве проведено санкционированный обыск указанного складского помещения, по результатам которого изъято 20 тонн свежемороженой рыбы общей стоимостью около 1,4 млн грн.

20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве 01
20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве 02
20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве 03

На изъятые ТМЦ наложен арест, расследование уголовного производства продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3132708
 
   
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Отдать у зоопарк моржам покушать а шо останется затусовать барыгам в шоколадный цех .. 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 7763
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Если рыба нормального качества , то лучше продать за символическую цену людям . Я б так сделал .
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Нет механизма такой продажи, возможно есть способ передать ВСУ или в детские дома, но только после проверки, все таки лето+ рыба....
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" возможно есть способ передать ВСУ или в детские дома "

Вполне годится .
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ага, в дєцкійє дома!!! Там дєті с ізлішнім вєсом - закормілі конфіскантамі!
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Гешефт не удался. Кто-то опустился на одну позицию.
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ой, 20 тонн сільоткі - какая там позіція? це для баби Соні з одеського ринка одна позіція
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в рашке залежи продуктов уже превосходят залежи полезных ископаемых ))
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Итак, кто раньше крышевал это?
Мы, конечно, не узнаем 20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 2770
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Руководство СБУ поменяли. Очередной результат.
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А до чого тут СБУ, хіба що Баканов рибак.
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тю ,риба якась...люди он як бізнес роблять...і ніхто й не побачив підміни

20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве - Цензор.НЕТ 4353
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я думаю что рыба хорошая...просто контрабандная...проверить её качество и всю развести военным на фронт и военским частям! и притом немедленно скоты чтобы пока будете там судиться. разбираться а рьы ба испортиться! знаю я вас барыг как вы конфискат деребаните по своим магазинам и киоскам...за счёт чего и жируют таможня и погранци. виллы. джипы.... у одних отбирают всё и продают дальше! это касается любого конфиската же...от оружия.наркотиков и так промтоваров! тут же не секрет. вся такая инфа по телевизору от раследований журналистов. кишит такими раследованиями...ну а в доказательство их раследований. житиё бытиё всех этих служащих и их деток мажоров...всё так просто....((
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ну ти ох... абнаглєл! це шоп митарі свой прокорм воєнним віддали?!?!?!?!
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хіба шо через госзакупки по десятикратній ціні
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ага блин...там и сигареты каждый день отбирают...и кто скажет куда всё девается....??? та дальше продаётся уже чиновниками....
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Сигареты контрафакт, их на переработку отправляют на табачки.
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Потроховские воры продолжают грабить бизнесменов.
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Цензор.НЕТФотоОбщество20 тонн свежемороженой рыбы, импортируемой в Украину через фиктивную компанию, изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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