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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Литва (1323) Донбасс (18747) операция Объединенных сил (1306)

 Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих. ФОТОрепортаж

Представительская делегация во главе с канцлером Министерства обороны края Литовской Республики госпожа Дайвой Белецкиене посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, во время визита литовские чиновники побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке.

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 01

Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военнослужащим.

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Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 02

По завершению визита, представители литовской и украинской сторон обсудили вопросы, которые вызывают взаимный интерес и обменялись мнениями по отдельным аспектам дальнейшего расширения сферы сотрудничества.

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 03
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 04
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 05
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 06
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 07
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 08
Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 09
Фото: пресс-центр ОС

Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих 10

Источник: https://censor.net.ua/p3132707
 
 
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Делегация Литвы посетила фронт.
Зеленский поплескался в фонтане.
Так и живем...
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Рашка кипятком ссыт )) По ее бывшим территориями чужаки-враги шастают )) Поделом тебе тварь ,кровожадная.
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Когда уже делегации из дружественных стран будут приезжать к нам на более приятные мероприятия? К примеру если на дамбас поедут то на сафари на русню.
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Люди на фото - окорочка...Жаль.Идет вырождение нации. Из-за корма. Который бандиты нам уже больше двадцати лет прут,наживаясь.
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Ха-ха-ха! Они в касках и брониках! Чё не ржете, порохососы? Вас этот факт почему-то сильно рассмешил, когда также был прикинут президент, в момент посещения Счастья.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДелегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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