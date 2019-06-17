 Делегация Литвы посетила район проведения ООС, где ознакомилась с системой медобеспечения украинских военнослужащих. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, во время визита литовские чиновники побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке.
Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военнослужащим.
По завершению визита, представители литовской и украинской сторон обсудили вопросы, которые вызывают взаимный интерес и обменялись мнениями по отдельным аспектам дальнейшего расширения сферы сотрудничества.
Зеленский поплескался в фонтане.
Так и живем...