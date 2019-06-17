 Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.
Получив оперативную информацию о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики, работники управления противодействия наркопреступности начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование правонарушения.
Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.
Во время поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет работники полиции обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. гривен.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.