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 Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники задержали фельдшера, который пытался пронести на территорию следственного изолятора наркотики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

Получив оперативную информацию о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики, работники управления противодействия наркопреступности начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование правонарушения.

Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.

Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция 01

Во время поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет работники полиции обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. гривен.

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Задержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция 02

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3132703
 
 
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Отожмите у фельдшера хату и все барахло , шо успел намутить . Самого на зону лет на 12 , за наркотрафик . Вот и все .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан фельдшер, пытавшийся пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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