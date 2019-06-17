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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1783) Париж (335) стартап (19)

 "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Париж посетил кампус стартапов "Станция Ф" (Station F).

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже 01

Отмечается, что Station F имеет почти 1000 проектов из 50 стран и является в Париже крупнейшим стартап-комплексом Европы.

"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита.

"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - добавил он.

Президент также отметил, что "цифровые решения - приоритет нашего развития".

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже 02

"В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию ​​вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. 

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Источник: https://censor.net.ua/p3132702
 
   
 Топ комментарии
 
30 обстрелов за сутки, Зеля с жонкой наперевес катается по француским стартап-инкубаторам.
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Подумаешь, локти на стол.
Не рояль же.
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Больно смотреть, как наши наиболее талантливые студенты уезжают в Европу, причем без намерений вернуться.
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"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита." Источник: https://censor.net.ua/p3132702

Украинцы?
Владимира Александрович, а китаянка напритив Вас, она из Никополя или Мариуполя?
А то на фотографии не разберешь.
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А чому ви впевнені, що то, саме китаянка?
А може то україночка?
Чи німкеня?
А може то кореянка?
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Вои и я об этом?
Из какого городу?
Может, из Бердянска?
Вы как понимаете, много у вас в Бердянске украинских китайцев?
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Малазийка или Филипинка,видать он будет на рояле играть а она массажировать
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Шо ты мелешь?
При чем здесь "китаянка напротив"?
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Владимир Александрович, а банкиры Вас в Париже на встречи не приглашают?
А что же это они так то?
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украинцы, давно живущие в европе, чувствуют себя здесь как дома.
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30 обстрелов за сутки, Зеля с жонкой наперевес катается по француским стартап-инкубаторам.
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Что раньше не обстреливали в таких количествах? И для этого есть военные профессионалы в лице министра обороны и нач. генштаба. Дое.тся некчему?
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Больно смотреть, как наши наиболее талантливые студенты уезжают в Европу, причем без намерений вернуться.
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Талантливые ИТ-студенты создают Европу у нас внутри страны и ехать никуда не собираются. Здесь ИТ-шникам работать выгоднее - европейские зарплаты при украинских ценах, низкие налоги (большинство из них ФОП). И все талантливые ИТ-студенты работают здесь программистами курса с 3, хорошо зарабатывают, по миру ездят пару-тройку раз в год в отпуск.
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Больно смотреть как разные долбоебы повторяют избитую чушь, вдвойне больно, когда это делает президент.
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Подскажите ему кто нибудь, что не нужно класть локти на стол )
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Подумаешь, локти на стол.
Не рояль же.
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Лолиботы , активнее надо срать в топиках , а то Лолита конфетку не даст пососать "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже - Цензор.НЕТ 9845
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Це перша зміна))
Зараз ще підключать допомогу )))
Така тема, як же не висратися на президента?
Порохоботи, ви на президента лайна вилили більше чим навіть ольгінські!!!
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Кривляку і хама я не сприймаю як ПРЕЗИДЕНТА.
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Поки що Зеленський нікому нічого не дав, крім посміятися з самого себе. Триндіти - не діла робити.
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Петька до сих пор триндить и никому ничого не давав, а ще и воровав ) ти про що Хто ешник ? акстись )
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Не пісяй кип'ятком, просто "дурака відно іздалєка"
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Наконец-то у нас современный продвинутый президент! А не средневековый пафосный мракобес, как Порошенко.
Мой сын еще студент ХНУРЭ, но уже 2 года работает программистом. Учится на бюджете конечно, у них в институте очередь работодателей стоит за способными студентами. ИТ - будущее Украины, потенциал у нас огромный, потому что очень много умных ребят.
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Це все створив Буратіна. Слава Буратіні!
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тото при "средневековых мракобесах" IT-шники попёрли как на дрожжах, такое впечатление что в строане другие спечиальности закончились . Как бы теперь "продвинутый" это не исправил в обратную сторону, как это часто бывает у дураков с инициативой.
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О! Вовочка не в рубашонкє і при гальстуку.
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Но вывалил локти на стол и несет ахинею
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Очень полезное телепание языком...Простое пустословие.Каким оброзом зе собирается помочь "быть успешными"? Оперется на свою партию и что?Какие законы хотят принять?Освободить от налогообложения?А как же зарплата учителям(а им как раз платят с налоговых сборов) в 4000$? Как снизить тарифы без покрытия разницы из бюджета(который тоже собирается из налогов)???Короче...бизнесу-снижение налогов!...Безработным-повышеное пособие!...Рабочим-французкие зарплаты...Землю-крестьянам.Бабам-по мужику!Мужикам-по три бабе!!!уряяяя!!!!
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а все таки...в костюме и при галстуке...как-то...представительнее... (не шутка!)
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Форумчане, давайте будем немного снисходительны к порохоботам, у нас всё таки 5 лет за спиной шатания дырявого корыта а соя пока лишь пытается догнать катерок на форсированном движке, пожелаем им удачи!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО
 
 
 
 
 
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