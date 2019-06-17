 "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Station F имеет почти 1000 проектов из 50 стран и является в Париже крупнейшим стартап-комплексом Европы.
"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита.
"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - добавил он.
Президент также отметил, что "цифровые решения - приоритет нашего развития".
"В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.
Украинцы?
Владимира Александрович, а китаянка напритив Вас, она из Никополя или Мариуполя?
А то на фотографии не разберешь.
А може то україночка?
Чи німкеня?
А може то кореянка?
Из какого городу?
Может, из Бердянска?
Вы как понимаете, много у вас в Бердянске украинских китайцев?
При чем здесь "китаянка напротив"?
А что же это они так то?
Не рояль же.
Зараз ще підключать допомогу )))
Така тема, як же не висратися на президента?
Порохоботи, ви на президента лайна вилили більше чим навіть ольгінські!!!
https://censor.net.ua/news/3132519/pod_administratsieyi_prezidenta_na_bankovoyi_ustanovili_stantsiyu_veloprokata_foto
Мой сын еще студент ХНУРЭ, но уже 2 года работает программистом. Учится на бюджете конечно, у них в институте очередь работодателей стоит за способными студентами. ИТ - будущее Украины, потенциал у нас огромный, потому что очень много умных ребят.