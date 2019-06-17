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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1783) Париж (335) стартап (19)

 "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Париж посетил кампус стартапов "Станция Ф" (Station F).

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже 01

Отмечается, что Station F имеет почти 1000 проектов из 50 стран и является в Париже крупнейшим стартап-комплексом Европы.

"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита.

"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - добавил он.

Президент также отметил, что "цифровые решения - приоритет нашего развития".

Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома, - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже 02

"В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию ​​вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. 

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Источник: https://censor.net.ua/p3132702
 
 
 Топ комментарии
 
30 обстрелов за сутки, Зеля с жонкой наперевес катается по француским стартап-инкубаторам.
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Подумаешь, локти на стол.
Не рояль же.
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Поки що Зеленський нікому нічого не дав, крім посміятися з самого себе. Триндіти - не діла робити.
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"Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее", - сказал Зеленский во время визита." Источник: https://censor.net.ua/p3132702

Украинцы?
Владимира Александрович, а китаянка напритив Вас, она из Никополя или Мариуполя?
А то на фотографии не разберешь.
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А чому ви впевнені, що то, саме китаянка?
А може то україночка?
Чи німкеня?
А може то кореянка?
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Вои и я об этом?
Из какого городу?
Может, из Бердянска?
Вы как понимаете, много у вас в Бердянске украинских китайцев?
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Стартапи не розвиваються в Україні, через відсутність захисту авторського права, а авторське право не захищають українські корумповані суди, які за гроші готові прийняти будь яке рішення! Тому про стартапи краще забути поки в Україні ще є хоч один продажний суддя, бо будь який власник старт-апу за одну мить може опинитись вже не власником через одне рішення суду в якомусь далекому районному центрі України!
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Малазийка или Филипинка,видать он будет на рояле играть а она массажировать
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Шо ты мелешь?
При чем здесь "китаянка напротив"?
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Владимир Александрович, а банкиры Вас в Париже на встречи не приглашают?
А что же это они так то?
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100 баллов .
Тоже об этом подумала, глядя на фото.
Зебилы опустили Украину
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украинцы, давно живущие в европе, чувствуют себя здесь как дома.
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30 обстрелов за сутки, Зеля с жонкой наперевес катается по француским стартап-инкубаторам.
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Что раньше не обстреливали в таких количествах? И для этого есть военные профессионалы в лице министра обороны и нач. генштаба. Дое.тся некчему?
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Ну да, конечно, он должен был по чужому паспорту на Мальдивы слинять. Вот это было бы правильно, да соевый?
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Больно смотреть, как наши наиболее талантливые студенты уезжают в Европу, причем без намерений вернуться.
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Талантливые ИТ-студенты создают Европу у нас внутри страны и ехать никуда не собираются. Здесь ИТ-шникам работать выгоднее - европейские зарплаты при украинских ценах, низкие налоги (большинство из них ФОП). И все талантливые ИТ-студенты работают здесь программистами курса с 3, хорошо зарабатывают, по миру ездят пару-тройку раз в год в отпуск.
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Так он не в курсе . До ЗЕбилов не доходит, что головная боль с ВНЖ , арендой айтишникам не нужна
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Конечно, не в курсе. Я всего лишь преподаю в КПИ и вижу изнутри, как студенты бегут из Украины, едва закончив бакалаврат, или даже не доучившись до конца 4-го курса. Новый през тут ни при чем, проблема началась раньше.
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слышишь, препод, ты случайно не математику или физику преподаешь? Вот математики и физики в Украине отчно на фиг не сдались. Потому что наши бизнесюки не вкладывают в научные открытия - им оно не надо.

А вот именно АЙТИшники работают в иностранных компаниях, а живут здесь, в Украине. Именно из-за того что сказали выше: в ЕС зп айтишника - от 3,5 до 4,5 тыс ойро. И там это вполне себе зп средняя или около того. А для Украины 3-4 штуки баксов - это большие деньги.

ты бы хоть не позорился и говорил что препод, а то стыдоба такая - быть преподом и не быть при этом в теме. Или нашим преподам, привыкшим жить за подачки от студентов, неведомо слово "стыд"?
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Нечего было голосовать за Зеро . Дураков нет . Сами дохните с таким президентом
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Нечего было голосовать за Зеро . Дураков нет . Сами дохните с таким президентом
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Причем здесь он? Проблема началась задолго до этих выборов. "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі - Цензор.НЕТ 8505
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Подскажите ему кто нибудь, что не нужно класть локти на стол )
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Подумаешь, локти на стол.
Не рояль же.
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Да ты шо, ты такое знаток этикета? "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі - Цензор.НЕТ 1418 И уточняй на будущее о ком мычало, а то не понятно. О том мужике в рубашке справа, или о женщине в красном шарфе рядом с ним? А может о мужике с бородой в костюме напротив справа, или о китаянке/кореянке? "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі - Цензор.НЕТ 1418
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Лолиботы , активнее надо срать в топиках , а то Лолита конфетку не даст пососать "Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встречи в стартап-инкубаторе Station F в Париже - Цензор.НЕТ 9845
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Це перша зміна))
Зараз ще підключать допомогу )))
Така тема, як же не висратися на президента?
Порохоботи, ви на президента лайна вилили більше чим навіть ольгінські!!!
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Кривляку і хама я не сприймаю як ПРЕЗИДЕНТА.
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Поки що Зеленський нікому нічого не дав, крім посміятися з самого себе. Триндіти - не діла робити.
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Петька до сих пор триндить и никому ничого не давав, а ще и воровав ) ти про що Хто ешник ? акстись )
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Не пісяй кип'ятком, просто "дурака відно іздалєка"
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пися "Ирма", ты больше ни на что не способна, чем ссать на людей? Ну, от зелефилки ничего другого и не ожидали, притуши пердак.
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мужиков защищаешь, значит проблема с бабами, спивчуваю , ну оставляю вас наедине не буду мешать)))
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Ирма, ты на каком языке нам пишешь, стесняюсь спросить? На Цензоре 3 языка, ты определись.
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не учи меня жить, по -перше, по-друге- стесняйся дальше, тебе идет идиЕт)
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курочка озабоченная, иди ссать на Газете Ру, тут ты никого своим плинтусовым уровнем интеллекта удивить не сможешь. А вот в кацапстане тебе удастся блеснуть.
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В АП работают теперь одни дебилы. В странах ЕС прекрасно оборудованы велосипедные дорожки как в городе( все выделено указателями), так и за городом- специально построены заасфальтированы)
И ВОТ ДЕБИЛЫ ИЗ АП ВЫСТАВИЛИ 6 (!!!) велосипедов перед АП. Ну не придурки?
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Наконец-то у нас современный продвинутый президент! А не средневековый пафосный мракобес, как Порошенко.
Мой сын еще студент ХНУРЭ, но уже 2 года работает программистом. Учится на бюджете конечно, у них в институте очередь работодателей стоит за способными студентами. ИТ - будущее Украины, потенциал у нас огромный, потому что очень много умных ребят.
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Це все створив Буратіна. Слава Буратіні!
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тото при "средневековых мракобесах" IT-шники попёрли как на дрожжах, такое впечатление что в строане другие спечиальности закончились . Как бы теперь "продвинутый" это не исправил в обратную сторону, как это часто бывает у дураков с инициативой.
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IT-шники попёрли как на дрожжах,

- куди , в еміграцію ? це точно ...
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в эмиграции айтишникам делать нечего. На зп 3-4 тыс ойро в Германии или Голландии нормально не проживешь, а вот в Украине на эти средства можно как сыр в масле кататься.

Все мои знакомые математики свалили. А вот айтишники работают из дома, и прекрасно себя здесь чувствуют на удаленке..
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Чтобы попасть на бюджет - нужны связи. Вам ЗЕ помагал 😀😀😀?
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а ничего, что еще в 2016 году украинские айтишники заняли 11 место в мировом рейтинге? Это тоже Зеля сделал?

хорошо у вас в Харькову учат, я просто поражен.
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О! Вовочка не в рубашонкє і при гальстуку.
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Но вывалил локти на стол и несет ахинею
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Очень полезное телепание языком...Простое пустословие.Каким оброзом зе собирается помочь "быть успешными"? Оперется на свою партию и что?Какие законы хотят принять?Освободить от налогообложения?А как же зарплата учителям(а им как раз платят с налоговых сборов) в 4000$? Как снизить тарифы без покрытия разницы из бюджета(который тоже собирается из налогов)???Короче...бизнесу-снижение налогов!...Безработным-повышеное пособие!...Рабочим-французкие зарплаты...Землю-крестьянам.Бабам-по мужику!Мужикам-по три бабе!!!уряяяя!!!!
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а все таки...в костюме и при галстуке...как-то...представительнее... (не шутка!)
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Я з жахом думав шо він знову в майці пом,ятой прііде ..
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А че не в шортах? Типа "чуваки, я свой пацан". Но прогресс заметен, не спорю.
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корчит рожи, чмокает, чвакает, кривится, плечами дергает, заискивающе лыбится. аа.... капец.

это ВАМ не видно, как его поведение СТЫДНО. Но ведь он сейчас в цивилизованной стране. а там ВСЕ это понимают и видят.

стыдоба.
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Форумчане, давайте будем немного снисходительны к порохоботам, у нас всё таки 5 лет за спиной шатания дырявого корыта а соя пока лишь пытается догнать катерок на форсированном движке, пожелаем им удачи!!!
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каждый украинец должен стремиться переехать жить в Париж
ну или в Варшаву на крайний случай
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Равно как стать миллиардером, или хотя бы каким-то Императором Галактики.
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Вова и иже с ним, как бывшие, так и теперяшние, не надо нам помогать, просто не мешайте.
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Толтко оттуда сюда никто назад пока не собирается...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - Зеленский на встрече в стартап-инкубаторе Station F в Париже. ФОТО
 
 
 
 
 
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