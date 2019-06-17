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Все про:визит (2271) Зеленский (1783) Франция (2077)

 Зеленский начал официальный визит в Париж. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Станция Ф" (Station F), общая территория которого составляет 34 тыс. квадратных метров и на котором объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, с офисными помещениями на более чем 3 тыс. рабочих мест, 60 конференц-залами, производственной лабораторией, кафе и ресторанами. "Станция Ф" была открыта президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 июня 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Добро пожаловать в Париж, господин президент", - написала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон и выложила фото Зеленского и его жены, прибывших в столицу Франции.

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Зеленский начал официальный визит в Париж 03

Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского и его супруги Елены с французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ

Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции

Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.

Как сообщалось, Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию.

Источник: https://censor.net.ua/p3132688
 
   
 Топ комментарии
 
Бажаю новобраному Президенту України успіху в переговорах в Парижі і Берліні..
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За державний )))
З таоїх і моїх податків
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Добре Єлєна пісєчку прилаштувала, нічого не скажеш...
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Ну Вы и скряга..Вы б его на кляче отправили в турне.
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Цікаво буде почути і відчути результат цих візитів. Бо турне парижами по бутіках та ресторанах ніякої користі державі не принесуть, як і фотки з Макроном...
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користь державі принесе, якщо ти станеш за станок і будеш пахати, а не ляси точити на цензорі! )
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Фактично,весь офіційний візит-це годинна зустріч,де Макрон повідомить коміка,про умови домовленостей з РФ.Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії в четвер 6 червня обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Лівії та Україні.
Отже,на перемовинах Трамп-Макрон-Меркель-Помпео-путін,домовлено про подальшу долю Молдови,України,та інших проблемних країн.
Так що місія Вовіка-екскурсія.Нехай розслабиться,і отримує задоволення,наш міні-мачо.
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Щас только немного подкрепимся , и сразу к Макрону . .
Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 7288 .
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Почему стоит с шаурмой, а не с шоколадкой рошен.
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Трохи жалко дурненьких порохоботів. Терпіти таке фіаско-порошенко капут. Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 870
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И шо зеля привезёт кроме фото Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 8780 опять приказ не стрелять Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 1374
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Парахоботы ,шо сегодня 17 июня и вам аванс дали ? шо ополчились? А Петя шо харош гаврош?
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Французский президент Макрон проведет встречу с украинским президентом Микроном.
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Какая не справедливость, ведь на его месте должен быть Петро мальдивский. Шоколадный сейчас себе все волосы по вырывает на шоколадной дырке.
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Шлятиметься там по кабакам та шопам зі своєю мамзелею за гроші платників податків.
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Десь у канаві п"яний Порошенко тихенько заплакав))
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повозит зелю Макрон по морде тряпкой Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа - Цензор.НЕТ 6747
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский начал официальный визит в Париж. ФОТО
 
 
 
 
 
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