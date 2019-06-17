 Зеленский начал официальный визит в Париж. ФОТО

В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Станция Ф" (Station F), общая территория которого составляет 34 тыс. квадратных метров и на котором объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, с офисными помещениями на более чем 3 тыс. рабочих мест, 60 конференц-залами, производственной лабораторией, кафе и ресторанами. "Станция Ф" была открыта президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 июня 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Добро пожаловать в Париж, господин президент", - написала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон и выложила фото Зеленского и его жены, прибывших в столицу Франции.







Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского и его супруги Елены с французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

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Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции

Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.

Как сообщалось, Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию.