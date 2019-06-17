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 Смертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely "влетел" в автобус с 50 пассажирами. ФОТО

В Валковском районе произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате ДТП погиб 24-летний водитель автомобиля "Geely CK". Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

"17 июня около 1:05 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" на территории Валковского района произошло столкновение автомобиля "Geely CK" под управлением 24-летнего водителя и автобуса "Scania". Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим во встречном направлении автобусом "Scania"", - сказано в сообщении.

Смертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely влетел в автобус с 50 пассажирами 01

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Отмечается, что автобус следовал по маршруту "Каменск-Шахтинский-Киев". 61-летний водитель общественного транспорта осуществлял перевозку пассажиров в количестве 50 человек.

Смертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely влетел в автобус с 50 пассажирами 02

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3132681
 
 
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Geely - это картонка на колёсах. Приблизительно, как и наша великая отечественная "Таврия".
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Это касается дешевых старых моделей. Об Эмграндах так не скажешь, всё-таки там какая-никакая жесткость кузова, подушки, системы курсовой устойчивости и пробуксовки, краштесты есть.
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да не надо Таврия покрепче будет на разы.......у меня Волынка была ЛУИЗА или Боевая Машина Волынь "БМВ!" с юмором так вот как то об нее тернулась на скорости Жигуля 6 модель об подножку бочком... от морды до задницы такая вдавливающая бороздка пошла по всему кузову ВАЗ просто красота глаз не отведешь.. потом там дебило из ВАЗ типа он мусор начал мне орать что я попал на такие бабки.... а я ему так ненавязчиво ну что мусарок поехали в прокуратуру.... а он тупо так-- а зачем.... а я говорю.... ну если ты (если ты в натуре типа мусор) я в натуре адвокат так и делом должно пркоуратура заниматься он так как дебило то на меня... то на ЛУАЗ мой пялится и типа сам с собой.... если ты адвокат-- то зачем НА ТАКОЙ авто ездишь..... а я ему говорю... вот томо и езжу ибо такие придурки и гоняют по дорогам.... у тебя педаль газа уже истерлась до прмокашки видимо иных педалей ты поди и не знаешь вовсе... у тебя ремонт стартует с 500 баксов... у меня заварить покрасить на полчаса работы и 140 купоно крбованцев выйдет... короче сел в авто то мурляко типа мусор и как газанет с места ДТП...но не далече удрало..видимо у него был день кармы.. и бумеранга и что вы думете в 300 метрах все мы смотрим-- как его в задницу забивает на высокий бордюр и лужайку МАЗ.. ВАЗ аккурата на красный вперлся на перкресток а на нем МАЗ грузовой пересекал...во было умора была еще та.... задница у Жигуленка всмятку..машину закрутило гарно да еще рядом в 20 метрах наряд ГАИ стоял все видел... водила от удара перелом носа получил...и трещину челюсти.... вся остановка ржала..... он об меня тернулся аккурат напротив общественной остановки....
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По факту цієї аварії потрібно заборонити експлуатацію Geely СК без додаткового рамного кокону безпеки. Компанія Geely, або її представник в Україні, мають розробити додаткові металеві елементи пасивної безпеки корпусу, які можна вварювати в корпус машини на СТО для посилення пасивної безпеки водія та пасажирів. Виробляти та встановлювати додаткові металеві елементи можна в Україні, це ринок на мільярди гривень товарів та послуг! Кожна смертельна аварія має бути розслідувана і мають бути зроблені висновки о причинах аварії та розроблені пропозиції по зменшенню наслідків травмування водія та пасажирів під час ДТП. Влада має жорстко контролювати всі випадки ДТП по Україні і проводити всебічне та кваліфіковане розслідування ДТП з залученням експертів та виробників.
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Быстро едешь...мндленно понесут...но 24-х летние гонщики об этом зыбывают...
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Вот вам и китайцы,у скании только бампер поцарапался....
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типа велосипед обернутьій в картонку?
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та да, бус чуть бит, подкрасят и вперёд.
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В час ночи нормальные хлопцы спят,а обдолбаные.....
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Это более опасное ограждение, чем сплошной металлоотбойник
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Будь автотрасса.такого не было бы.В Бельгии все дороги загородные освещены.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely "влетел" в автобус с 50 пассажирами. ФОТО
 
 
 
 
 
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