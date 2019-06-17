 "Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Он предоставил комментарий относительно увиденного во время визита: "Меня очень поразил профессионализм украинских сил, с которыми посол Хербст и я имели возможность провести время во время визита в Авдеевкe и на участки фронта возле Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, также произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими - и быть благодарными за их службу".
"Очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины", - отметил генерал Петреус - "но видеть тех, кто вызвался стать на службу Украине в час войны, чрезвычайно воодушевляет. Нам с послом Хербстом было привилегией провести с ними время, и мы поехали с фронта, вдохновившись теми лидерами и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали".
Фото: пресс-центр ОС/ Facebook
То что он высокого мнения о наших - серьезный аргумент для стран НАТО взять нас в НАТО.
То есть, мы не только будем просить - нам ЕСТЬ, чем поделиться - а именно, опытом реальных боев с РФ!
жаль что Зеля и Узеленские не способны сформулировать такую простую мысль и продавать так Украину в НАТО...
Для сравнения - до 1967-73г США и Израиль имели весьма прохладные отношения, оружие США не давало, выступало против создания Я/О, но после того как Израиль показал в 1967-73г профессионализм и ВОЛЮ к обороне, США дали и оружие и статус ближайшего союзника = статус стоящий выше членства в НАТО.
А вот если зеро выполнит своё обещание и "закончит войну, которую мы не начинали", т.е. сдаст Украину - то всё похерит в ноль, в зеро...
Ренато Усатий виїхав в Москву в серпні 2016 року після того, як влада порушила проти нього кримінальні справи і намагалася оголосити в міжнародний розшук. У лютому 2018 року він подав у відставку з поста мера міста Бєльці - другого за кількістю населення міста Молдови.
В кінці 2018 року він виїхав з Росії, заявивши, що президент Молдови Ігор Додон намагається організувати його переслідування і в Росії. Усатий кілька місяців жив у Німеччині, після чого поїхав, імовірно, в Румунію. Після зміни влади в Молдові він заявив, що негайно повертається на батьківщину.
За клоуном стоят серьезные люди
Израиль воюет всю свою жизнь. И не жалуются. Злятся, что нет у них союзников - даже США их частенько прокатывают - но не жалуются.
Украинцы хуже евреев?
Повторяю - в 1967 США не помогали и даже мешали Израилю
Или ты думаешь, шо это как в "танчиках"?
если у них такие дебилы камандуют у них цру-армиями, то шансов против рускага мира у них Нэт... раздолбают их руским мизинцем.даже сверхзвуковые рокеты не нужны.