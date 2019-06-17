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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Хербст (69) операция Объединенных сил (1304) Петреус (1)

 "Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник армии США (в отставке) Д.Петреус, командовавший коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, недавно посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Он предоставил комментарий относительно увиденного во время визита: "Меня очень поразил профессионализм украинских сил, с которыми посол Хербст и я имели возможность провести время во время визита в Авдеевкe и на участки фронта возле Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, также произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими - и быть благодарными за их службу".

Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 01

"Очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины", - отметил генерал Петреус - "но видеть тех, кто вызвался стать на службу Украине в час войны, чрезвычайно воодушевляет. Нам с послом Хербстом было привилегией провести с ними время, и мы поехали с фронта, вдохновившись теми лидерами и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали".

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Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 02
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 03
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 04
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 05
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 06
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 07
Фото: пресс-центр ОС/ Facebook

Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 08

Источник: https://censor.net.ua/p3132679
 
   
 Топ комментарии
 
Этому генералу можно верить. Правда мы и так гордимся нашими хлопцами и помогаем
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Это хорошая новость. Такие ребята просто так на фронт не ездят. Будут выводы....
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Первый шаг сделан.
Для сравнения - до 1967-73г США и Израиль имели весьма прохладные отношения, оружие США не давало, выступало против создания Я/О, но после того как Израиль показал в 1967-73г профессионализм и ВОЛЮ к обороне, США дали и оружие и статус ближайшего союзника = статус стоящий выше членства в НАТО.
А вот если зеро выполнит своё обещание и "закончит войну, которую мы не начинали", т.е. сдаст Украину - то всё похерит в ноль, в зеро...
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Совет форумчанПравила форума
 
А что тут удивительного , ВСУ уже 5 лет воюет , благодаря вашим будапештским гарантиям . А вот зажравшаяся Европа всё больше деградирует .
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Это хорошая новость. Такие ребята просто так на фронт не ездят. Будут выводы....
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Это - очень высокий уровень Боевой генерал, руководитель боев в Афгане и Ираке!

То что он высокого мнения о наших - серьезный аргумент для стран НАТО взять нас в НАТО.

То есть, мы не только будем просить - нам ЕСТЬ, чем поделиться - а именно, опытом реальных боев с РФ!

жаль что Зеля и Узеленские не способны сформулировать такую простую мысль и продавать так Украину в НАТО...
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Одно из условий блока НАТО, отсутствие боевых действий в стране, которая претендует вступление в НАТО.
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Этому генералу можно верить. Правда мы и так гордимся нашими хлопцами и помогаем
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конечно, но всегда приятно слышать такие слова от такого человека. значит ВСУ на правильном пути.
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Первый шаг сделан.
Для сравнения - до 1967-73г США и Израиль имели весьма прохладные отношения, оружие США не давало, выступало против создания Я/О, но после того как Израиль показал в 1967-73г профессионализм и ВОЛЮ к обороне, США дали и оружие и статус ближайшего союзника = статус стоящий выше членства в НАТО.
А вот если зеро выполнит своё обещание и "закончит войну, которую мы не начинали", т.е. сдаст Украину - то всё похерит в ноль, в зеро...
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Это новая тактика - написать что-нибудь , с чем все будут соглашаться и добавить ложку дёгтя про Зеленского . Хотя и не новая , а хорошо забытая старая , как у Геббельса .
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Читай инаугурационную речь зеро, вата-зеробная! Там всё о сдаче страны!
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Он много чего нагородил , но действует по другому , да ему и не дадут совершать глупости .
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как в Молдове - У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого

Ренато Усатий виїхав в Москву в серпні 2016 року після того, як влада порушила проти нього кримінальні справи і намагалася оголосити в міжнародний розшук. У лютому 2018 року він подав у відставку з поста мера міста Бєльці - другого за кількістю населення міста Молдови.
В кінці 2018 року він виїхав з Росії, заявивши, що президент Молдови Ігор Додон намагається організувати його переслідування і в Росії. Усатий кілька місяців жив у Німеччині, після чого поїхав, імовірно, в Румунію. Після зміни влади в Молдові він заявив, що негайно повертається на батьківщину.
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не дадут только через его труп.
За клоуном стоят серьезные люди
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а какое отношение зеленский имел к армии или он за 20 дней успел шо то уже сделать?
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так да совсем не так - ну да ладно - штаты делали,делают и будут делать только то шо выгодно только им - как то так и это нормально
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че плакать. Никто кроме нас за нас воевать не обязан.

Израиль воюет всю свою жизнь. И не жалуются. Злятся, что нет у них союзников - даже США их частенько прокатывают - но не жалуются.
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с кем с зелей? - он прекрасно понимает шо если будет защищать Украину как порох - все будут работать против него - все как с Рузьвельтом после войны - его просто не выбрали ,а ведь войну он выиграл
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Дурнику - Франклін Рузвельт не дожив до кінця війни.. Про що ти мелеш, соєве?
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Если идти по твоей логике...То месяц назад парашенко еще был при власти. И мог при такой армии уже освободить Донецк.Что автоматом ему дало бы второй срок президенства как победителю. Но он этого не делал. Значит шот тут нечисто.
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Кто говорил о наступлении? Сирия обстреливала Израиль 19 лет - израиль затем разгромил её за 6 дней в 1967г. Раша обстреливает Украину всего 5 лет... у кого терпения нет - тот проигрывает и ставит на зеро, на ноль.
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Не путай восток. Там дело тонкое. А у нас толстое.Взять и разрубить мечом запутанный узел. Как Геракл.
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Тонкое? 3 млн евреев против 200млн вооруженных до зубов современных оружием арабов + ихтамнеты на самолетах и ПВО = дело тонкое?
Украинцы хуже евреев?
Повторяю - в 1967 США не помогали и даже мешали Израилю
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Ну совсем одинаково разгромить сирийцев и разгромить рашку с ядерным оружием ))
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без тебя не могут начать - ты готов ? давай Игореня вперед ,мы все за тебя кулаки держать будем и переживать - можно сказать весь цензор и это как минимум
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Можно и проще сделать. Давай вдвоем освободим. Становись моим оруженосцем и иди плюнь бздюшилину в харю и скажи,что я его вызываю на поединок. Кто победит,того и Донецк. Пойдешь ? Не зассышь ?
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Ты, что имел ввиду, наступать на грабли или всё-таки наступать не а дерьмо???
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Великое диванное наступление?
Или ты думаешь, шо это как в "танчиках"?
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Нужно бить кацапню ихними же провокациями. Зайти в Донецк и объявить,шо кацапня нарушила договоренности.
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Воевавшему с мирным населением Дыркину-Стрелкову этого не понять
"Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС - Цензор.НЕТ 6339
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"Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения Генерал-полковник армии США (в отставке) Д.Петреус, командовавший коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ,
если у них такие дебилы камандуют у них цру-армиями, то шансов против рускага мира у них Нэт... раздолбают их руским мизинцем.даже сверхзвуковые рокеты не нужны.
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Тепер все може змінитися, бо повинна бути не тільки патріотична, але і матеріальна мотивація. При новій владі маємо некомпетентного головнокомандуючого, який не займається армією.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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