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Все про:Жданов (168) сборная по футболу (132) футбол (3093)

 "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20. ФОТО

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов пожелал украинским футболистам, которые победили на чемпионате мира U-20, не зазнаваться и работать дальше.

Об этом сообщает сайт УАФ, передает Цензор.НЕТ.

Желаю вам не зазнаваться и работать дальше, - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 01

"Хочу вам поклониться от имени всех украинских любителей футбола. С замиранием сердца мы смотрели финальный матч чемпионата мира. И победа пришла. Особлива благодарность тренерам, руководству УАФ, администраторам и врачам. Большое спасибо родителям, что воспитали таких ребят. Желаю вам не зазнаваться и работать дальше. Будем двигаться вперед ", - сказал Жданов.

Желаю вам не зазнаваться и работать дальше, - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 02

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3132677
 
 
 Топ комментарии
 
Какие молодцы наши ребята,показали всему миру, что они лучшие.
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Петр Алексеевич - кристально чистый человек . Спросите у порохоботов , они подтвердят "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 - Цензор.НЕТ 4603
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зазнавайтесь-зазнавайтесь!
больше будет стимулов поддерживать свою высокую планку!
молодцы! так держать!!!
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Какие молодцы наши ребята,показали всему миру, что они лучшие.
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Жданов - коррупционер и скотина . Шоб ты сдох , падло .
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А кто в уходящей власти не коррупционер и не скотина?
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и чем же супрун не скотина?
тем, что на болеющих украинцах хочет зарабатывать, а тех кто не може платить в утиль?
а здоровых на органы разобрать?
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Петр Алексеевич - кристально чистый человек . Спросите у порохоботов , они подтвердят "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20 - Цензор.НЕТ 4603
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Треба переіменувати Маріуполь на честь цього видатного міністра. Або Київ... В Жданово-Безвухівськ...
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по примеру каллег цеховиков, поменяет фамилиё на мариуполь и будет воровать дальше.
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цей бовдур міністр не знає, що амбіції - рушій перемог
варто лише повірити, що ти - не кращий за інших - і всьо
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Молодой,спортивный и скромный министр -смотрящий.
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вот гандон. Ребят надо мотивировать работать дальше, а не поучать.\\придурок.

даже если поучать - то только не публично.

блин у нас спорт растет не благодаря, а вопреки таким гандонам как это функционер. чмо вонючее.
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зазнавайтесь-зазнавайтесь!
больше будет стимулов поддерживать свою высокую планку!
молодцы! так держать!!!
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Кирилл Дришлюк играл за сборную нашу. Его отец погиб на Донбассе 5 лет назад. Это истрория трагичная в том, что отец не порадовался за сына , но в то же время говорит о том, что мы погибаем, чтобы потом все равно побеждать.
Говорю мы- потому как мы погибаем вместе с каждым , потерявшим жизнь за Украину. И радуемся за каждую победу
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Цензор.НЕТФотоСпорт"Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20. ФОТО
 
 
 
 
 
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