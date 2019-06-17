 "Желаю вам не зазнаваться и работать дальше", - министр молодежи и спорта Жданов о победе футбольной сборной Украины U-20. ФОТО

Об этом сообщает сайт УАФ, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу вам поклониться от имени всех украинских любителей футбола. С замиранием сердца мы смотрели финальный матч чемпионата мира. И победа пришла. Особлива благодарность тренерам, руководству УАФ, администраторам и врачам. Большое спасибо родителям, что воспитали таких ребят. Желаю вам не зазнаваться и работать дальше. Будем двигаться вперед ", - сказал Жданов.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
Денисова.
тем, что на болеющих украинцах хочет зарабатывать, а тех кто не може платить в утиль?
а здоровых на органы разобрать?
варто лише повірити, що ти - не кращий за інших - і всьо
даже если поучать - то только не публично.
блин у нас спорт растет не благодаря, а вопреки таким гандонам как это функционер. чмо вонючее.
больше будет стимулов поддерживать свою высокую планку!
молодцы! так держать!!!
Говорю мы- потому как мы погибаем вместе с каждым , потерявшим жизнь за Украину. И радуемся за каждую победу