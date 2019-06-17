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 Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 июня в Киеве по адресу проспект Лесной, 41 произошел пожар. Горела трехкомнатная квартира на третьем этаже 16-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что вызов на линию "101" поступил около 00:50. 

Когда прибыли спасатели, то огонь уже охватил одну из комнат квартиры на третьем этаже. Пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не допустить распространения огня. А уже в 01:40 пожар удалось полностью ликвидировать.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы 01

К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы квартиры и соседи смогли самостоятельно выйти на улицу. Стоит отметить, что из-за задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, которые проживают на вышестоящих этажах.

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На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Также дежурили медики и полиция. Причины возгорания будут выясняться.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы 02

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 июня в Подольском районе Киева по адресу улица Новоконстантиновская, 21 произошел пожар. Горели склады на территории промзоны.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы 03
Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы 04
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3132676
 
 
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Если в розетке наблюдается "дребезг" контакта , то надо не ждать , когда оно само пройдет , потому шо не пройдет , а вызывать нормального специалиста для устранения причины .
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Та Шо ж такое?... В прошлом году Харьков так штормило в этом Київ... Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы - Цензор.НЕТ 6388
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар, жильцы эвакуированы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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