 Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Елена Зеленская пообщалась с детьми и осмотрела оздоровительный центр "Артек" в Пуще-Водице.

"Замечательно, что у нас есть такие заведения. И таких центров нужно больше, потому что "Артек" уникальный, - отметила супруга Президента. - Я тоже была в "Артеке" в Крыму. Это были незабываемые моменты моей юности. И очень символично, что я была в лагере в 1994 году, а сегодня "Артек" отмечает 94-ю годовщину".

Елена Зеленская и Сергей Бубка в сопровождении генерального директора заведения Сергея Капустина осмотрели Арт-село "Артек" и студию живописи на стекле, арт-живописи, графики, бумагопластики и арт-моделирования. Сейчас в оздоровительном центре продолжается пленэр под руководством украинского художника Юрия Пацана. Елена Зеленская также посетила инновационный образовательный центр - биологическую, химическую и физическую лаборатории, а также лабораторию робототехники.

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Вместе с первой леди в "Артек" приехали известные актеры, главные герои сериала "Школа" Александр Петренко и Ирина Кудашова.

Артековцы презентовали супруге Президента подарки, в частности картину на стекле и украшение из бисера.

Справка. После оккупации Крыма 22 июня 2016 г. Международный детский центр "Артек" возобновил свою работу на базе санаторно-курортного комплекса в Пуще Водице. На территории заведения расположены пляж, крытый бассейн, киноконцертный зал, клубные помещения, библиотека, тренажерный зал, футбольное поле, спортивные площадки, велосипедный парк, скайпарк, лодочная станция, медицинский центр с необходимым оборудованием, инновационный образовательный центр и культурно-художественный центр.







Фото: пресс-служба Президента