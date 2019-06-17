 В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Так, из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.
Отмечается, что все медицинское оборудование будет направлено в четыре медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: в Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), в Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), в Детскую больницу города Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.
"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме Посольства с проекте Support Hospitals in Ukraine", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба посольства Украины в США
С тех самых времен как отдали свое ЯО и разоружились под обещание защиты согласно будапештского меморандума...
Как отдали последний яд.боезопас, в этот же миг превратились в зависимою страну 3-го мира..
Мудрый украинский нарид и президенты которых он выбирает...
И Кучма уже писал..., что да - обманули.., не нужно было отдавать...
И эксперты уже написали 1000 раз, что управление можно было завести на Киев вообще без напрягов, и содержать ЯО тоже не дорого ...
нищий Пакистан вот не парится...
С мудрым простым наридом и быдланов которых он выбирает раз за разом ЯО все равно бы отняли или сменяли бы на бусы...
Шансов не было...
Мы просто мечтаем сейчас....., а вдруг у нас было бы национально ориентированное правительство патриотов своей страны все это время...
Как в Балтийских странах к примеру...
Это и есть нарид...
В последний раз было 39 кандидатов...
И не пишите ради Бога, что тупая марионетка была лучшим выбором...
да ну?
А не "обязуемся уважать терр. целостность, не нападать с применением ЯО и т.д. и бла-бла-бла"?
Можем подать в суд на них всех. Правда судьи посмеются только.
Просроченное барахло
Канешно . Я - кремлевский агент .
" повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках "
Это безусловно решающий аргумент .
" и не оцениваешь помощ? "
Угу , я знаю какую помощь американцы отправляют в страны четвертого мира
за любую помощь от чистого сердца - спасибо!