 В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Так, из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

Отмечается, что все медицинское оборудование будет направлено в четыре медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: в Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), в Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), в Детскую больницу города Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

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"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме Посольства с проекте Support Hospitals in Ukraine", - сказано в сообщении.











Фото: пресс-служба посольства Украины в США