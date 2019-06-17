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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:медицина (1812) посольство (515) США (15054) гуманитарная помощь (820)

 В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство. ФОТОрепортаж

В Украину из США направлен груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Так, из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 01

Отмечается, что все медицинское оборудование будет направлено в четыре медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: в Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), в Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), в Детскую больницу города Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

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В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 02

"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме Посольства с проекте Support Hospitals in Ukraine", - сказано в сообщении.

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 03
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 04
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 05
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 06
В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 07
Фото: пресс-служба посольства Украины в США

В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/p3132665
 
   
 Топ комментарии
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Все побираются... по энерции видимо со времен порошенко....
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Денис Юхименко 7e3a3625 - со времен Кравчука и Кучмы....

С тех самых времен как отдали свое ЯО и разоружились под обещание защиты согласно будапештского меморандума...
Как отдали последний яд.боезопас, в этот же миг превратились в зависимою страну 3-го мира..
Мудрый украинский нарид и президенты которых он выбирает...
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Денис Юхименко 7e3a3625 - для справки - ключи запуска программировались на Южмаше...

И Кучма уже писал..., что да - обманули.., не нужно было отдавать...
И эксперты уже написали 1000 раз, что управление можно было завести на Киев вообще без напрягов, и содержать ЯО тоже не дорого ...
нищий Пакистан вот не парится...
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С нашими рпвителями и тупостью политическойю только ЯО осталось
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Денис Юхименко 7e3a3625 - здесь не спорит никто...

С мудрым простым наридом и быдланов которых он выбирает раз за разом ЯО все равно бы отняли или сменяли бы на бусы...
Шансов не было...
Мы просто мечтаем сейчас....., а вдруг у нас было бы национально ориентированное правительство патриотов своей страны все это время...
Как в Балтийских странах к примеру...
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Я не знаю, кто такой нарИд, но что национального правительства у нас не было, это факт.
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Денис Юхименко 7e3a3625 - нарИд это те люди которые выбирают в руководство своей страны то никчемных коммунистов, то 2-ды судимых уголовников, то воров-мафиози, то тупых клоунов.....

Это и есть нарид...
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Так нет достойных! Кого вы назовете, раз уж начали про это...
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Денис Юхименко 7e3a3625 - всегда были достойнее тех кого выбрали...

В последний раз было 39 кандидатов...
И не пишите ради Бога, что тупая марионетка была лучшим выбором...
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ЯО это дорогие никому не нужные понты и никаким образом не отменяющие гибридные нападения Мордора . А вот санкции за этот металлолом серьезные как пример северная Корея . Так шо тут так или применяй или нахрена этот цирк нужен .
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разоружились под обещание защиты\\\\\\\\\\

да ну?
А не "обязуемся уважать терр. целостность, не нападать с применением ЯО и т.д. и бла-бла-бла"?
Можем подать в суд на них всех. Правда судьи посмеются только.
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Что то мы про кАрупцию в последнее время не слышим, победили уже???
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" В Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза "

Просроченное барахло В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 4757
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кацапа спалився... воно говорило, як це робиться на масковії клятій!!
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ну ты тоже не отлечился умом написав свой пост....(( удивительные на сайте посты и коментаторы...провокаторы и сепары почти одни...возможно как рах под него это и дали и дадут больше1 у него с америкой и европой как бы всё ОК. к стати как ты назвал ЗЕльцман...а раньше быль ВАЛЬцман ..договорился с мецинатами о поставке в УКРАИНУ 200! авто иномарок оборудованных техникой(фото есть) на всю страну,30 уже поставили вот . остальные в течении 3 месяцев он сказал допоставят!200 крутых новых скорых! както так....человек 3 недели только осваивается как и все всегда президенты новые. конечно предыдущиму этого делать ненужно было потому что он ветеран власти...контролировать. подсказывать нужно! а ******* без дела зачем...??
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к чему эта пустая ****** скажи? ты провокатор?! повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках. да а какие кровати с компьютерами нужные дорогостоящие! или ты срачь разводишь прочитав только заглавие а не смотришь фото и не оцениваешь помощ?((
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" ты провокатор?! "

Канешно . Я - кремлевский агент .

" повылазило тебе что всё новое в упаковках. этикетках "

Это безусловно решающий аргумент .


" и не оцениваешь помощ? "

Угу , я знаю какую помощь американцы отправляют в страны четвертого мира В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 588
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Ніпонял. А де ж фонтанобігун на фоні цього? Це ж все тільки завдяки йому.
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спасибо!
за любую помощь от чистого сердца - спасибо!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Украину из США направлены два контейнера медицинского гуманитарного груза, - посольство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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