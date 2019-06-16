 Чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется, - мать политзаключенного Кольченко побывала на первом почти за год свидании с сыном. ФОТО

Как сообщила в Facebook племянница Кольченко Анастасия, женщина трое суток провела у сына, передает Цензор.НЕТ.
"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как обычно, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды приготовленной руками мамы. Российское СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой по-прежнему вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией", - написала она.
Девушка отметила, что Александр Кольченко, "как обычно, задает множество вопросов про семью, друзей, ситуацию в мире, а точнее - про Украину и Крым".
"Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", - сообщила Анастасия Кольченко.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
15 июня в 15:28
ПОСОБНИЧЕСТВО. Украина выдает России дагестанца, который воевал за Украину
Суд Житомира в Украине оставил в силе решение миграционной службы о депортации 30-летнего уроженца Луганской области Украины, этнического дагестанца Руслана Омарова, которого ФСБ объявила в розыск за помощь т.н. «незаконным вооруженным формированиям».
Решение миграционной службы было принято в апреле 2018 года. В том же 2018 году Омаров обращался в миграционную службу с заявлением о предоставлении ему гражданства Украины, но получил отказ.
В соответствии с украинским законодательством у него есть право на гражданство по факту рождения на территории бывшей советской Украины. Он проживал в Украине до 1997 года.
Житомирское управление СБУ рекомендовало миграционной депортировать Омарова, утверждая, что он якобы причастен к ИГ. Сам Омаров назвал это заявление полной чушью.
По мнению адвоката Глеба Норова, который представляет интересы Омарова, резолютивная часть оспариваемого решения миграционной службы содержит ряд нарушений украинского законодательства.
При этом с 2014 по 2016 годы Омаров принимал участие в военных действиях против русских оккупационных войска на востоке Украины в составе одного из подразделений «Правого сектора».
Эту информацию подтвердил бывший военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Богдан Лу. «Руслан помогал нашей бригаде, выполнял специальные задания на оккупированной территории, а также на территории России. Сейчас помогает как волонтер, закупает необходимое снаряжение», - сказал Лу в комментарии «Кавказ.Реалии».
По словам Омарова, его родственников в Дагестане регулярно допрашивают и обыскивают сотрудники российских спецслужб, требуя информации о нем и о его местонахождении.
Таким образом СБУ Украины в очередной раз выступает в качестве пособника российских спецслужб, в частности, ФСБ России.
Критики властей Украины уже давно обращают внимание на тот факт, что в силовых структурах этой страны активно действуют агенты российских спецслужб. Кроме того, власти Украины (как старые, так теперь и новые) заняли позицию пособничество и умиротворения агрессора самим фактом приема запросов ФСБ в отношении врагов этой тербанды, которая убивают самих украинцев, не говоря уже о выдачи их России на смерть.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Тобто із своєї російської преси вони мають заборонені статті? Дійсно, що з такими Зе повинен домовитися