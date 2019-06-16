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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Полиция установила трех наемников из Италии, которые воевали против Украины на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 01

"Собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.

Это:
- Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.
- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии.
- Каваллери Массимилиано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 02

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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 03
Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 04

Всем трем объявлено о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях, - написал Аброськин.

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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 05

Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3132640
 
   
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Сдадутся, скажут, что на блокпостах стояли, отпустят
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левые уроды, взрощенные ласковой рукой псевдолиберализма..
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***** какая то. откуда у сепаров столько бабла, чтоб итальянцы к ним могли поехать? за такие деньги роту местных алкашей набрать можно
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идейные комуняки и прочий левацкий гумус..едут бороться с "фашистами"..
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ехать за бесплатно ради того что б схватить пулю в голову? это что в голове должно быть?
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Так почему не используют это,чтобы защитить нашего Маркина в Италии??
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Предьявите итальянцам иск в миллионы евро за убийство украинцев?? Нихера не делает власть
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знайти і знищити як ворогів українського народу....як ізраїльтяни знищували і знищують ворогів єврейського народу
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Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

почему эти любители мокш ещё не в международном розыске по статье - пособничество терроризму?
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Якби ж схопили хоч одного такого італійця, щоб обміняти на Марківа😒
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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