 Полиция установила трех наемников из Италии, воевавших за террористов на Донбассе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
"Собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.
Это:
- Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.
- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии.
- Каваллери Массимилиано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии
Всем трем объявлено о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях, - написал Аброськин.
почему эти любители мокш ещё не в международном розыске по статье - пособничество терроризму?