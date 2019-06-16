 Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в facebook-группе "Нет" коррупции на транспорте" депутат Одесского горсовета Александр Захаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Ч-говоря, не знаю, как Вы еще возите контейнеры в Одессу. Перекрыты практически все подъезды со стороны Киева разными активистами и жителями Усатово, Хуторской, Большевика. В пр-пятницу АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины. - Ред.) обратился к "власти": "хватит издеваться над водителями". Результата от обращения не будет, сами понимаете... Обсуждал вопрос и с городскими властями, и с портовиками. Город: "Нас это не касается, по местным (городским) дорогам вообще можно только 24тн возить... ". Порт: "Нас это не касается, т.к. это - проблемы индейцев... Даже, если нас и заставят строить дорогу в порт мимо города, то денег нет...".

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Причем, здесь проблема даже уже не в хитроделанном Еврике ("Евротерминал". - Ред.), а в том, что к этому портовому шлагбауму нельзя проехать вообще и никак. На днях сам специально съехал с Клеверного моста возле Усатово, пристроился за зерновозом и...

Я вижу пока единственное решение, чтобы снять напряг с жителями припортовых дорог. Одновременно: прекратить Од.порту принимать зерновозы и зерно в переделанных контейнерах, работать только зерно с железки и начать планировать новую дорогу в порт от Объездной без Большевика и Евротерминала. Других вариантов не вижу... Год-два-три... Но для этого в порту и в городе должно быть понимание. Этого нет даже в помине", - написал Захаров.

К посту он приложил копию обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Помимо прочего, в тексте указывается, что более 10 лет назад - во время открытия "Евротерминала" - планировалось строительство эстакады от объездной дороги к Одесскому морскому порту.

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