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Все про:Одесса (5489) порт (349) автоперевозки (53)

 Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров. ДОКУМЕНТ

Жители Одесской области перекрывают проезд к порту через свои населенные пункты для грузового транспорта. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины обратилась к премьер-министру.

Об этом написал в facebook-группе "Нет" коррупции на транспорте" депутат Одесского горсовета Александр Захаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Ч-говоря, не знаю, как Вы еще возите контейнеры в Одессу. Перекрыты практически все подъезды со стороны Киева разными активистами и жителями Усатово, Хуторской, Большевика. В пр-пятницу АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины. - Ред.) обратился к "власти": "хватит издеваться над водителями". Результата от обращения не будет, сами понимаете... Обсуждал вопрос и с городскими властями, и с портовиками. Город: "Нас это не касается, по местным (городским) дорогам вообще можно только 24тн возить... ". Порт: "Нас это не касается, т.к. это - проблемы индейцев... Даже, если нас и заставят строить дорогу в порт мимо города, то денег нет...".

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Причем, здесь проблема даже уже не в хитроделанном Еврике ("Евротерминал". - Ред.), а в том, что к этому портовому шлагбауму нельзя проехать вообще и никак. На днях сам специально съехал с Клеверного моста возле Усатово, пристроился за зерновозом и...

Я вижу пока единственное решение, чтобы снять напряг с жителями припортовых дорог. Одновременно: прекратить Од.порту принимать зерновозы и зерно в переделанных контейнерах, работать только зерно с железки и начать планировать новую дорогу в порт от Объездной без Большевика и Евротерминала. Других вариантов не вижу... Год-два-три... Но для этого в порту и в городе должно быть понимание. Этого нет даже в помине", - написал Захаров.

К посту он приложил копию обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Помимо прочего, в тексте указывается, что более 10 лет назад - во время открытия "Евротерминала" - планировалось строительство эстакады от объездной дороги к Одесскому морскому порту.

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Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров 01
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров 02
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3132639
 
 
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а по морю не пробывали... о во дорогу им новую... где под землей или в небесах на высоте 40 метров от уровня земли... а надо головой думать а не 6 точкой в Одесский морпорт заходит железка вот и решайте с УЗ вопрос где то за 70 от Одессы за пределами делайте стыковочные плошадки- станции... на платфору грузим алку прищеп и гоним в порт на вагонах... нам на нее грузят контейнер контейнеры и обратно потом тягач ее тянет куда надо и также и с зерновозом и так далее.. ВСЯ ЕВРОПА ДАВНО ТАК ПЕРЕВОЗИТ 80% грузов у нас же все надо в одну щель прошмыгнуть...
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Ви зробили нас разом - а ми зробимо вас раком. Зуб даю!
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Невдовзі почнуться жнива. Знову христитись Миколаєву. То просто ЖАХ. І припиняється він десь на початку липня, до червня... Дороги просто рвуть, особливо припортові, коли 60 тон розвертається практично на місті. Нікому до того діла немає. Поліція теж боротись не може. Дехто нахабніє поверх усіх розумних понять. Можуть посеред дороги і розвантажитись, можуть і постріляти.
Одного року в порту Южний водії один одного просто вбивали. Там трохи порядок навели, а остальні?
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24 тони - це дофіга на наші дороги... А скільки допускається в Європі?
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Правильно делают! Зернотрейдеры своими фурами убивают ддороги в Одессе, Николаеве, Херсоне и срать они хотели на проблемы горожан...
Для грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров - Цензор.НЕТ 3858
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Цензор.НЕТФотоОбществоДля грузового автотранспорта перекрыты практически все подъезды со стороны Киева к Одесскому порту, - депутат горсовета Захаров. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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