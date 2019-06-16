Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
В финале турнира, который проходил в Греции, украинцы со счетом 2:0 выиграли у сборной Германии. Мячи были забиты на 61-й и 76-й минутах.
Всего в финальной части чемпионата Европы принимали участие 16 команд.
В четвертьфинале сборная Украины обыграла россиян (2:1), а в полуфинале – Ирландию (1:0).
Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Дефлимпийская сборная Украины, состоящая из спортсменов с нарушениями слуха, стала победителем чемпионата Европы по футболу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
ой, які ж ви молодці!
ото добре!!! ото любо!!!
щасти вам, козаченьки!