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 Общество, Спорт
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 Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дефлимпийская сборная Украины, состоящая из спортсменов с нарушениями слуха, стала победителем чемпионата Европы по футболу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В финале турнира, который проходил в Греции, украинцы со счетом 2:0 выиграли у сборной Германии. Мячи были забиты на 61-й и 76-й минутах.

Всего в финальной части чемпионата Европы принимали участие 16 команд.

В четвертьфинале сборная Украины обыграла россиян (2:1), а в полуфинале – Ирландию (1:0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу. ФОТОрепортаж

Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу 01
Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу 02
Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу 03
Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу 04

Источник: https://censor.net.ua/p3132618
 
   
 Топ комментарии
 
МОЛОДЦЫ !
ой, які ж ви молодці!
ото добре!!! ото любо!!!
щасти вам, козаченьки!
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Кацапские пуканы такого не выдержат)))
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Потому ,что Владимир Зеленский - позитивный президент!
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МОЛОДЦЫ !
ой, які ж ви молодці!
ото добре!!! ото любо!!!
щасти вам, козаченьки!
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срано, шо зебло не засветило своё рыльце, оно у нас вдохновитель всех побед и свершений
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Ты не за пуканы ихние переживай,а порадуйся за наших
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К чему бы это, футболистам "поперло"? )
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Потому ,что Владимир Зеленский - позитивный президент!
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Наш Придурок - позитивный человек , где связь с футбольными достижениями
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ну и причем тут порох к футбольным достижениям, или тоже позитивный человек
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это секретное фото. на самом деле именно Порошенко через рупор руководил нашей сборной U-20 и дефлимрийской сборной, находясь непосредственно на стадионе оба турниры
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У дефлимпийской сборной по футболу немало регалий: золото на Дефлимпийских играх 2009 (Олимпиада для глухих спортсменов), серебро 2013, серебро 2017
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футбол -- УКРАИНСКАЯ народная игра !!! а проф.футбол, увы за АНГЛИЧАНАМИ (((( в двух финалах ЕВРО КУБКОВ 4 команды !!!! это даааа !!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоДефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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