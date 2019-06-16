 Зеленский поздравил украинцев с Днем отца. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов", - написал Зеленский.

Поздравление он также адресовал своему отцу: "Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю".

День отца - новый государственный праздник, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.

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