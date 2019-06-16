EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  829  32
Все про:Зеленский (1777) праздник (1500) семья (211)

 Зеленский поздравил украинцев с Днем отца. ФОТО

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинцев с Днем отца.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов", - написал Зеленский.

Поздравление он также адресовал своему отцу: "Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю".

День отца - новый государственный праздник, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Благодарю за то, что научил меня быть украинцем": Алексей и Петр Порошенко записали поздравление по случаю Дня отца. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3132613
 
 
 Топ комментарии
 
Хто ще не привітав своїх татусів ?
А ну хутко наздоганяти !
 показать весь комментарий
 
может потому, что День Отца празднуют в Украине впервые Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - Цензор.НЕТ 5930
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто ще не привітав своїх татусів ?
А ну хутко наздоганяти !
 показать весь комментарий
 
 
может потому, что День Отца празднуют в Украине впервые
 показать весь комментарий
 
 
На захист Пеці))
Свято ввели тільки но... 18 травня 19 року... Якщо я нічого не сплутав ))
 показать весь комментарий
 
 
Июнь, 18 , 2017 в 14:54
День отца: Порошенко поздравил своего отца и украинских мужчин

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем отца всех украинцев и своего отца.

У зебов, похоже, то что Порошенко делал - не делал, а то, что не делал - делал...

Официально в Украине утверждён День отца примерно год назад...
 показать весь комментарий
 
 
Почему рейтинг Зеленского растет? Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они. Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
 показать весь комментарий
 
 
Даремно він став уподаблюватись баризі.

Сьогодні день Святої Трійці.
А всі ті видумані "свята" і "яйця виїденого" не варті.
 показать весь комментарий
 
 
не нужно обсирать вазелин.. оно и само успешно справляеться..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом.
Источник: https://censor.net.ua/p3132613

Он тоже писюанист и ценитель немецких порноактрис?
 показать весь комментарий
 
 
Могу только сочувствие высказать твоему отцу за такого сына... :D
 показать весь комментарий
 
Слухай, я так розумію, що в тебе вже повністю сперма вдарила в голову!
Що вас так порохоботів на порно так тяне?
 показать весь комментарий
 
 
Меня ещё тянет на "моральность" про эбонитовые палки для вышедших на Майдан под пули.
 показать весь комментарий
 
Он ездил еще в 14 году и тихо перечислил 1 миллион евро своих бабок . Не афишируя .Посмотрите его фэйсбук 14 года . Я думал его грохнут как и Скрябина ....
Зеленский.

Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
 показать весь комментарий
 
уууу.. как всё запущено) а где святые иконы Свидетелей Вазеленуса и отбивание поклонов на коленях? Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - Цензор.НЕТ 8444
 показать весь комментарий
 
...вальдемар, твой праздник - 8 марта... Зеленский поздравил украинцев с Днем отца - Цензор.НЕТ 5740
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот , хватит скавчать. Твой рошенко политический покойник.
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляйте своих родителй каждый день! Не нужно для этого ждать каких то специальных дат и праздников. Пройдет время и вы будете очень сильно жалеть, что не все им высказали и не все смогли от них услышть.
 показать весь комментарий
 
 
Так думаю, Зеленський вже здійснив все, для чого прийшов у президенти. Тепер можна нового обирати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский поздравил украинцев с Днем отца. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх