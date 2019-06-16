 Зеленский поздравил украинцев с Днем отца. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов", - написал Зеленский.
Поздравление он также адресовал своему отцу: "Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю".
День отца - новый государственный праздник, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.
А ну хутко наздоганяти !
Свято ввели тільки но... 18 травня 19 року... Якщо я нічого не сплутав ))
День отца: Порошенко поздравил своего отца и украинских мужчин
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем отца всех украинцев и своего отца.
У зебов, похоже, то что Порошенко делал - не делал, а то, что не делал - делал...
Официально в Украине утверждён День отца примерно год назад...
це вазелин в догонку кинулся поздравлять..
Сьогодні день Святої Трійці.
А всі ті видумані "свята" і "яйця виїденого" не варті.
Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой
Источник: https://censor.net.ua/p3132613
Он тоже писюанист и ценитель немецких порноактрис?
Що вас так порохоботів на порно так тяне?
Зеленский.
Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.