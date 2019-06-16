 В результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 17:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Тростянец-Ободивка, между населенными пунктами Буды и Ободивка, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volksvagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали, из них двое детей-2013 и 2008 года рождения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области.

В результате столкновения погибли 4 человека, еще 4 - пострадали, из них двое детей - 2013 и 2008 года рождения.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №29 установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели впереди. На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты. Причины аварии выясняются", - подытожили в ГСЧС.

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Позже полиция сообщила, что ДТП произошло около 17.20 на автодороге между селами Буда и Ободивка. Столкнулись "Audi А6" и "Volkswagen Tiguan", которые двигались во встречном направлении.

За рулем "Audi" находился 31-летний житель села Новая Ободивка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия.

Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя "Volkswagen Tiguan".

Кроме погибших, в "Volkswagen" находились еще четверо пассажиров – 21 и 25-летние, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Они получили травмы различной ступения тяжести и госпитализированы. Угрозы их жизни нет.









