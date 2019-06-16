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 В результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винницкой области в субботу, 15 июня, в результате столкновения двух легковых автомобилей четыре человека погибли, еще 4 - пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 17:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Тростянец-Ободивка, между населенными пунктами Буды и Ободивка, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volksvagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали, из них двое детей-2013 и 2008 года рождения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области.

В результате столкновения погибли 4 человека, еще 4 - пострадали, из них двое детей - 2013 и 2008 года рождения.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №29 установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели впереди. На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты. Причины аварии выясняются", - подытожили в ГСЧС.

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Позже полиция сообщила, что ДТП произошло около 17.20 на автодороге между селами Буда и Ободивка. Столкнулись "Audi А6" и "Volkswagen Tiguan", которые двигались во встречном направлении. 

За рулем "Audi" находился 31-летний житель села Новая Ободивка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия.

Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя "Volkswagen Tiguan".

Кроме погибших, в "Volkswagen" находились еще четверо пассажиров – 21 и 25-летние, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Они получили травмы различной ступения тяжести и госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

В результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали 01
В результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали 02
В результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали 03

Источник: https://censor.net.ua/p3132607
 
 
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Жах...
І нічого не допомагає..
Ні отакі хроніки аварій, ні застереження.. Люди спішать.
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Лоб в лоб, это скорость помноженная на 2, толи жара так действует... Все молодые, люди сбрасывайте скорость, вне зависимости от лошадок под капотом, тем более это существенно уменьшает расход топлива. Печально читать такие новости в такой святой день.
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"Синька зло",кожні вихідні одне й те ж саме. І так дикуни нормально їздити не уміють, а ще як очі позаливають, то хана
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Лоб-в-лоб при одинаковой массе это просто скорость, вот если в лоб с фурой - тогда это скорость фуры + скорость авто. В любом случае при 80+ металл превращается в пластилин, а тело человека в желе
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в такой святой день.\\\\\

Да, забыл седня 47 лет как Бетмен убил Тома Сойера. Спасибо напомнил
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Господи! Даже в этот радостный праздник Троица дорога собирает свою жуткую дань!
Могу предположить, что 20% аварий происходит по причине исковерканных дорог, которые рассыпаются из за воровства средств чиновниками...
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Причем тут дороги??? Мозги надо иметь для учёта условий дороги! Плюс безнаказанность со стороны мусоров рюкзакова!
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Подтверждаю.
Три дня назад ехал со скоростью 90-100 ночью.
Между Степногорском и Григорьевкой влетел в яму, чудом удержал машину.
Два легкосплавных диска стали квадратными.
Передо мной стояла еще одна машина - два колеса.
Когда, через 2 часа я отъезжал, два колеса грохнула еще одна машина.
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Можно сказать все меры предложенные министром МВД Авакяном не достаточные , он не в состоянии решить проблему безопасности на дорогах
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Столнуться в сухой, летний день?...Оба видно крутие пацани били, и никто не хотел уступать...
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Или кондиционер кто-то не хотел чинить из-за жлобства. типо напишут шо от жары кто-то(чьи родаки заплатят больше) потерял уважение к другим участникам пдд
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате жуткого ДТП на Виннитчине погибли 4 человека, еще 4 - пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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