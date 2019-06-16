 Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава политической партии "Национальный Корпус" и экс-командир добровольческого полка "Азов" заявил 15 июня в Мариуполе.
Билецкий принял участие в официальной церемонии по поводу 5-й годовщины освобождения города от сепаратистов и рассказал о том, как добывался мир для Мариуполя.
"Зимой 2015 после ужасного обстрела Восточного микрорайона мы шли вперед и создали зону безопасности, сделала Мариуполь мирным без ужаса обстрелов и возможного наступления. Мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас уже городом. Но остается и другой долг - те люди, которые бок о бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь. Люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной украинский Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", - сказал Билецкий.
Лидер "Национального Корпуса" также заявил о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной. В частности, он отметил, что приоритетной задачей остается достижение мира.
"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции, - вернуться домой. Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник - день освобождения Мариуполя - уйдет в прошлое. Потому что будет значительно важнее день - будет дата освобождения украинского Донбасса".
Напомним, в 2015 году бойцы добровольческого полка "Азов" под командованием Андрея Билецкого фактически возглавили операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских террористов. Операция оказалась успешной, благодаря чему удалось защитить от агрессора стратегически важную территорию и не допустить продвижения противника вглубь страны.
Также отметим, что в минувшее воскресенье, 9 июня, в Киеве состоялось подписание меморандума об объединении "Национального Корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" в единую политическую силу. Представители самого масштабного в Украине объединения сил патриотов и националистов уже заявили о намерении участвовать в парламентских выборах по списку ВО "Свобода". Возглавил объединения Олег Тягнибок, второй номер в списке - Андрей Билецкий.
Украинский бы не захилял парад.
Из за таких как вы мы просрали свои территории.
Москалики.. ми прийдемо по своє.
Я давала цьому персонажу мій кредит кредит довіри .. Придивлялася ... Але інтуїція вкотре не підвела ...
Визнаю особистий внесок Білецького у звільнення Маріуполя і загалом боротьбу на фронті.
Але на то ми і є люди, що міняємося, розвиваємося чи деградуємо ...
Абсолютно ганебні і огидні акції НК під час президентської кампанії, спрямовані винятково протиПорошенка - то вже був другий - і остаточний цвях у їхню домовину.
Перший - приєднання до Мішутки, хоч вони потім і відхрещувалися заднім числом.
Нема в Україні націоналістів, які відображають мої погляди українського націоналіста ...
Тому Андрєйка може тріпатися тепер, скільки йому влізе.
Білецький - проститут (скотина, блін). Вибачте, що в свято, але Ви - не етнічний українець.
зелепуха - то взагалі ніщо ...
73% - ідіоти та дебіли ...
За подобное я бы уже применил грубые физические методы воспитания. Невзирая ни на возраст, ни на пол. Периодически скот требует стимуляции условных рефлексов. Ну, чтоб не деградировал.
Порошенко нужно было убирать как слившего всю национальную идею и подъем народа образца 2014-го года..
Но кто же знал, что в Украине большинство малороссов потерявших национальное достоинство?
Это проявилось только после 1-го тура.....
И ни один Билецкий этого не смог бы предугадать....
Во 2-ом туре пришлось голосовать за Порошенко, просто как за меньшее системное зло...
Многие тогда наступили себе на горло..., в том числе и я.....
И как оказалось правильно сделали....
П.С. я этничный украинец...., просто прожил большую часть жизни за пределами Украины (сев.Кавказ)...хотя и родился в Украине...
От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... Це ж смерть на місці. В наших чоловіків з народження є повага до жінки. Послух - то вже залежить. (Я не така).
Про Кавказ пам*ятаю ... То він так забив мізки ? Я Вас прошу ...
Хіба що те, що постите притомні (націоналістичні) речі - плюс Вам в карму, блін. Тому і лайкаю, бо поділяю.
Ви вчинили, як громадянин.
Про Білецького говорити не хочу: хрестик поставила.
Наши жинки..., и не только наши глупее мужчин...
На планете Земля вот так случилось....
Это факт подтвержденный научно...и в повседневной жизни раз за разом...
Даже прямо сейчас при общении с вами...
Я бы рад что бы это было не так на самом деле...
Но увы...
Все.
Кто вна Расию кто в Германию)
Я одна в Эстонию)))
Везде Кацапы и сброд криминальный)
у Меня в 2 Домах проживает вабще Авторитет Ростова!)))
Могу дать координаты!.....
1)территориальная экспансия.
2)атака на суверенитет.
3)дистабилизация.
4)продление войны.
5)манипуляция замороженным конфликтом.
Ответ Украины и последует,как долг:
1)лишение гражданства.
2)ограничение передвижния и депортация.
3)отмена безвизового режима с агрессором.
4)укрепление боеспособности базами союзников.
5)вступление в НАТО.
Правильные слова. Не совсем согласен с тем, что промежуточные победы забудутся после победы глобальной - полного освобождения Донбасса и Крыма (нельзя и про Крым забывать). После победы на гитлеровской Германией не забылись ни Сталинградская битва, ни Курская дуга.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.