 Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава политической партии "Национальный Корпус" и экс-командир добровольческого полка "Азов" заявил 15 июня в Мариуполе.

Билецкий принял участие в официальной церемонии по поводу 5-й годовщины освобождения города от сепаратистов и рассказал о том, как добывался мир для Мариуполя.

"Зимой 2015 после ужасного обстрела Восточного микрорайона мы шли вперед и создали зону безопасности, сделала Мариуполь мирным без ужаса обстрелов и возможного наступления. Мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас уже городом. Но остается и другой долг - те люди, которые бок о бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь. Люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной украинский Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", - сказал Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" также заявил о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной. В частности, он отметил, что приоритетной задачей остается достижение мира.

"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции, - вернуться домой. Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник - день освобождения Мариуполя - уйдет в прошлое. Потому что будет значительно важнее день - будет дата освобождения украинского Донбасса".

Напомним, в 2015 году бойцы добровольческого полка "Азов" под командованием Андрея Билецкого фактически возглавили операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских террористов. Операция оказалась успешной, благодаря чему удалось защитить от агрессора стратегически важную территорию и не допустить продвижения противника вглубь страны.

Также отметим, что в минувшее воскресенье, 9 июня, в Киеве состоялось подписание меморандума об объединении "Национального Корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" в единую политическую силу. Представители самого масштабного в Украине объединения сил патриотов и националистов уже заявили о намерении участвовать в парламентских выборах по списку ВО "Свобода". Возглавил объединения Олег Тягнибок, второй номер в списке - Андрей Билецкий.











