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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3644) Билецкий (117) Национальный корпус (210)

 Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий. ФОТОрепортаж

Придет день, когда день освобождения Мариуполя уйдет в прошлое, потому что будет значительно важнее день - будет дата освобождения украинского Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава политической партии "Национальный Корпус" и экс-командир добровольческого полка "Азов" заявил 15 июня в Мариуполе.

Билецкий принял участие в официальной церемонии по поводу 5-й годовщины освобождения города от сепаратистов и рассказал о том, как добывался мир для Мариуполя.

"Зимой 2015 после ужасного обстрела Восточного микрорайона мы шли вперед и создали зону безопасности, сделала Мариуполь мирным без ужаса обстрелов и возможного наступления. Мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас уже городом. Но остается и другой долг - те люди, которые бок о бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь. Люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной украинский Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", - сказал Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" также заявил о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной. В частности, он отметил, что приоритетной задачей остается достижение мира.

"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции, - вернуться домой. Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник - день освобождения Мариуполя - уйдет в прошлое. Потому что будет значительно важнее день - будет дата освобождения украинского Донбасса".

Напомним, в 2015 году бойцы добровольческого полка "Азов" под командованием Андрея Билецкого фактически возглавили операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских террористов. Операция оказалась успешной, благодаря чему удалось защитить от агрессора стратегически важную территорию и не допустить продвижения противника вглубь страны.

Также отметим, что в минувшее воскресенье, 9 июня, в Киеве состоялось подписание меморандума об объединении "Национального Корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" в единую политическую силу. Представители самого масштабного в Украине объединения сил патриотов и националистов уже заявили о намерении участвовать в парламентских выборах по списку ВО "Свобода". Возглавил объединения Олег Тягнибок, второй номер в списке - Андрей Билецкий.

Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 01
Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 02
Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 03
Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 04
Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 05
Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий 06

Источник: https://censor.net.ua/p3132602
 
   
 Топ комментарии
 
Обираємо президентами всіляку шушеру, а герої, обпльовані ватою, залишаютьсяв тіні.
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Хорошо что зелюнкин никому ничего не должен и может купаться под фонтанами и гыгыкать,как умственно отсталый и его избиратели
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дык... зачем же ты топил за всякую зелёную шушеру?
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В 2014 году из нашего Генштаба предупредили сепаров в Мариуполе их руководство сбежало.
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Обираємо президентами всіляку шушеру, а герої, обпльовані ватою, залишаютьсяв тіні.
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дык... зачем же ты топил за всякую зелёную шушеру?
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21 квітня читав фентезі в Інтернеті. Результат був відомий наперед.
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пиша по мардовски удмуртская ты свинособака.
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Кацапня страдает как обычно.Идите чеченцам служите.Это ваше все.
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у Андрюхи хоть есть возможность этот должок отдать а вот ваш ватофюрер Захарченко здох и до Рейкьявика так и не дошел да и в Лондоне не побывал брехло Мы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4005
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Хорошо что зелюнкин никому ничего не должен и может купаться под фонтанами и гыгыкать,как умственно отсталый и его избиратели
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Це випадковий персонаж в історії України.
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Вам вместе с кацапами страдать.Ужась,президент не Петя.Слезы и плачь)))
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Ваш президент не украинский.
Украинский бы не захилял парад.
Из за таких как вы мы просрали свои территории.
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Смех да и только.В Ростове погода хоть хорошая )).Проспали територии муделоженко вместе с рнбо.
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при чем здесь штейн к просраным вами сибири и дальнему востоку?
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штейн и над тобой поглумился сексуально?
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І Донбас і Крим...
Москалики.. ми прийдемо по своє.
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Півтора мільйона прихильників України прагнуть повернутися додому. Вдумайтеся, це населення півтора областей України.
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Вы немного проспали последние полгода??? БЕлИцкий(его настоящая фамилия) все последние полгода делал все для прихода зебени к власти...
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Ви праві, Білецький по завданню мерзотного авакова цькував Порошенка! На олігархічних антиукраїнський каналах, пам'ятаю, його нацжони з росії (які, нібито, воювали в "Азові"), топили за вову коломойського! Не за Кошулинського, а саме за блазня!!!
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ОК, відповім, хоч Ви мені виділили меншу кількість мозку, ніж штанам ... І я Вас іноді =лайкаю=, але в дискусії не вступаю. Лише з поваги за Ваше голосування в 2-му турі - якщо правильно пам*ятаю.
Я давала цьому персонажу мій кредит кредит довіри .. Придивлялася ... Але інтуїція вкотре не підвела ...
Визнаю особистий внесок Білецького у звільнення Маріуполя і загалом боротьбу на фронті.
Але на то ми і є люди, що міняємося, розвиваємося чи деградуємо ...
Абсолютно ганебні і огидні акції НК під час президентської кампанії, спрямовані винятково протиПорошенка - то вже був другий - і остаточний цвях у їхню домовину.
Перший - приєднання до Мішутки, хоч вони потім і відхрещувалися заднім числом.
Нема в Україні націоналістів, які відображають мої погляди українського націоналіста ...
Тому Андрєйка може тріпатися тепер, скільки йому влізе.

Білецький - проститут (скотина, блін). Вибачте, що в свято, але Ви - не етнічний українець.
зелепуха - то взагалі ніщо ...
73% - ідіоти та дебіли ...
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73% - ідіоти та дебіли ... Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 575

За подобное я бы уже применил грубые физические методы воспитания. Невзирая ни на возраст, ни на пол. Периодически скот требует стимуляции условных рефлексов. Ну, чтоб не деградировал.
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Vedana - Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 1994

Порошенко нужно было убирать как слившего всю национальную идею и подъем народа образца 2014-го года..
Но кто же знал, что в Украине большинство малороссов потерявших национальное достоинство?
Это проявилось только после 1-го тура.....
И ни один Билецкий этого не смог бы предугадать....
Во 2-ом туре пришлось голосовать за Порошенко, просто как за меньшее системное зло...
Многие тогда наступили себе на горло..., в том числе и я.....
И как оказалось правильно сделали....

П.С. я этничный украинец...., просто прожил большую часть жизни за пределами Украины (сев.Кавказ)...хотя и родился в Украине...
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я этничный украинец ...

От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... Це ж смерть на місці. В наших чоловіків з народження є повага до жінки. Послух - то вже залежить. (Я не така).
Про Кавказ пам*ятаю ... То він так забив мізки ? Я Вас прошу ...
Хіба що те, що постите притомні (націоналістичні) речі - плюс Вам в карму, блін. Тому і лайкаю, бо поділяю.
Ви вчинили, як громадянин.
Про Білецького говорити не хочу: хрестик поставила.
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Vedana - "От нашо брехати ? Хотіла б я побачити хоч одного етнічного українця-чоловіка, який посмів би сказати, що НАШІ жінки - дурніші за чоловіків ... "

Наши жинки..., и не только наши глупее мужчин...
На планете Земля вот так случилось....
Это факт подтвержденный научно...и в повседневной жизни раз за разом...
Даже прямо сейчас при общении с вами...
Я бы рад что бы это было не так на самом деле...
Но увы... Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 8107
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Порошенко слил идею Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 2977 . )) ну что за бред .? Наоборот . Порох первый президент который эту идею пытался отстоять . Поэтому против него и ополчилoсь всё антиукраинское отребье , от кацапья до псевдонационалистов .
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Щоб щось визволити - треба щось здати. І те й інше святкують. У Криму святкують приєднання до Росії. А потім, можливо, будуть святкувати визволення. Суть лише в тому, що для населення лишається лише святкувати. Так святом можна оголосити й пробіжку Зеленського через фонтан. Коротше, всі ці події мають ту саму суть, як обісрався хлопчик, мамка його підмила і на душі в неї свято.
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чтоб вернуть захваченное нужна сильная армия и соответственно сильное государство..а сильное государство не возможно при очень слабой экономике..чтоб уйти в экономический прорыв нужны реальные реформы, а не косметический ремонт, который мы наблюдали последние пять лет..какая экономическая программа у нынешних правых..?
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Экономическая программа такая же как и у левых.
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значит о сильном государстве и армии можно забыть..
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из Бамбаса фсе потикали давно!))
Кто вна Расию кто в Германию)
Я одна в Эстонию)))
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можете Бомбить бамбас! не жалко уже)
Везде Кацапы и сброд криминальный)
у Меня в 2 Домах проживает вабще Авторитет Ростова!)))
Могу дать координаты!.....
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Вздерните для начала мертвечука на смереке. Освободите Украину от одного из главных провокаторов и врагов.
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Поки не звільнять Крим, то не звільнять Донбас.
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Долг перед, ***.., данецком, лугадоном и симферополем? Долг, ***...? Вы не оху...ли, ***...?
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На выдачу оккупантом пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,что есть:
1)территориальная экспансия.
2)атака на суверенитет.
3)дистабилизация.
4)продление войны.
5)манипуляция замороженным конфликтом.

Ответ Украины и последует,как долг:
1)лишение гражданства.
2)ограничение передвижния и депортация.
3)отмена безвизового режима с агрессором.
4)укрепление боеспособности базами союзников.
5)вступление в НАТО.
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А что про транзит газа и торговлю сразу забыл? Ми зробили Маріуполь мирним, але залишається борг перед жителями Донецька та Луганська, - Білецький - Цензор.НЕТ 3683
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"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии..."
Правильные слова. Не совсем согласен с тем, что промежуточные победы забудутся после победы глобальной - полного освобождения Донбасса и Крыма (нельзя и про Крым забывать). После победы на гитлеровской Германией не забылись ни Сталинградская битва, ни Курская дуга.
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Авторы не путайте года - в 2014 году был освобождён Мариуполь, в 2015 году было наступление Азова на Широкино.
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Аккуратнее со словами. Донбасс и так считает, что ему все должны.
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Гражданин России Игорь Гиркин говорит, что к началу июля 2014 года в украинской армии было многократное превосходство в силе и живой технике. У боевиков заканчивались боеприпасы, поэтому решили выходить. По словам Гиркина, окно для выхода было в 4 километра шириной, по полям. Выходили несколькими колоннами. Одну Вооруженные силы Украины уничтожили.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы сделали Мариуполь мирным, но остается долг перед жителями Донецка и Луганска, - Билецкий. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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