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 Филарет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата". ДОКУМЕНТ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет 20 июня планирует провести "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Об этом говорится в приглашениях, разосланных епископам Православной церкви Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00", - говорится в приглашении.

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Филарет разослал приглашения на поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата 01

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/p3132592
 
 
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Нас венчали в Киевском Владимирском Соборе -- ...давно ... ...в 1988.
Поп с короной подходит к нам и ему надо к нашим лбам ею прикоснуться -- к невестиному прикоснулся и загляделся -- стал в меня тыкать неглядя... -- потом очухался и как саданул мне в лоб этой железякой! Позавидовал, гад -- грех споймал...*)
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Цензор.НЕТФотоОбществоФиларет разослал приглашения на "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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