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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Мариуполь (3644) награда (1169) Нацполиция (9555) Национальная гвардия (1188) Троян (168) Азов (212)

 Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время визита в Донецкую область вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим Национальной гвардии и полицейским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 13 июня 2014 года силами бойцов полка "Азов", Национальной гвардии, правоохранительных органов был освобожден город Мариуполь.

С этим мариупольцев поздравили заместитель главы МВД Вадим Троян, руководитель группировки Национальной гвардии Украины в ООС Игорь Тимошенко, руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куц, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко. Участие в торжественном мероприятии приняли начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин и представители других органов МВД.

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40 бойцов, участвовавших в спецоперации, и сейчас защищают Донбасс. Их наградили огнестрельным оружием и другими знаками отличия МВД, грамотами Кабинета министров Украины, благодарностями и ценными подарками.

Торжества завершились маршем защитников, после чего в честь праздника в Мариуполе начался масштабный фестиваль.

Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 01
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 02
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 03
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 04
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 05

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Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 06
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 07
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 08
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 09
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 10

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Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 11
Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция 12

Источник: https://censor.net.ua/p3132586
 
 
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И где Зеля или засцал да так шо в фонтан сиганул Бойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4458
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Молодцы МВДешники! Что бы мы без вас делали?
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А зеля тут при чем? Когда наши хлопцы Мариуполь освобождали, он хером на пианино играл! Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1173
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...за защиту Мариуполя..ахаха..как гаварит наш зе гидрант..кацапи проста атадвигают 95 границу ат соэфих сынарчукофф..


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Ничего не понял.
Наградили отличившихся бойцов спустя 5 лет?
Тем кто участвовал (40 бойцов) какие государственные награды дали?
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А мусора тут причем? Мусора как раз и сдали Мариуполь. А освобождали город добровольцы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБойцы подразделений МВД получили награды за защиту Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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