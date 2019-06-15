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 Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 01

Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку по вопросам огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защите и некоторые специальные элементы - загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 02

Также читайте: Новый танковый батальон будет сформирован на Черниговщине, - оперативное командование "Север"

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 03
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 04
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 05
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 06

Смотрите: Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 07
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 08

Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине 09

Смотрите: Танковый резерв ОС на Донбассе отрабатывает на учениях готовность к действиям в любых условиях, - штаб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3132577
 
 
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Оце добре. Думбас перетворити на полігон для навчань ЗСУ. Більше ні на що він не придатний.
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Инвестиции это утиллизированные кацапы...
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До візиту гідранта в Германію та Францію, побажання от зефанов - вове:
Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине - Цензор.НЕТ 7489
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А до роялю нехай навіть і близько не підходить!
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность развития инфраструктуры Донбасса и привлечения иностранных инвестиций в регион.Источник: https://censor.net.ua/n3132564
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Кроме гордости нужно еще сказать - газуйте, под траками просто навоз такой будет. И собачкам будет лучше хавать красножопую гниль.
Пушка пусть находит цель, пулемет - зачистку, а экипаж - медали. Панцеры - тот нож, которого орки боятся(дидыутекали)
Лучшие должны быть - "ударники"(не путать с совковыми рабами на заводах)
Прапор над башней - наша бригада мочит мразей обезбашенно.
Гордость Украины.
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тю...я уж подумал словили рогозина и с помощью мачете подгоняют его курдюк к люку танка...
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Киев спит. В ночной столице
В этот поздний звездный час
Лишь Зеленскому не спится -
Вова думает о нас.



Много верных и отважных
Храбрецов стоит в строю -
Вова думает о каждом,
Кто хранит страну свою.

Тот - плывет на ледоколе,
Этот - пробует летать,
Тот - еще в начальной школе
Книжки учится читать.

Даже песню Вова слышит,
Что в степи пастух поет.
Мальчик ЗЕ письмо напишет -
И ответ тотчас придет.

С перепоя нездорово,
Ты больной лежишь в избе,
Ты не бойся - знает Вова,
Помнит Вова о тебе.

Вова знает неизвестных
Дочерей и сыновей,
Всех людей прямых и честных,
Верных партии своей.

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСоревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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