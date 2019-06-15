Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку по вопросам огневой, тактической, инженерной подготовки, подготовки по радиационной, химической и биологической защите и некоторые специальные элементы - загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.
Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.
Первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.
Пушка пусть находит цель, пулемет - зачистку, а экипаж - медали. Панцеры - тот нож, которого орки боятся(дидыутекали)
Лучшие должны быть - "ударники"(не путать с совковыми рабами на заводах)
Прапор над башней - наша бригада мочит мразей обезбашенно.
Гордость Украины.
В этот поздний звездный час
Лишь Зеленскому не спится -
Вова думает о нас.
Много верных и отважных
Храбрецов стоит в строю -
Вова думает о каждом,
Кто хранит страну свою.
Тот - плывет на ледоколе,
Этот - пробует летать,
Тот - еще в начальной школе
Книжки учится читать.
Даже песню Вова слышит,
Что в степи пастух поет.
Мальчик ЗЕ письмо напишет -
И ответ тотчас придет.
С перепоя нездорово,
Ты больной лежишь в избе,
Ты не бойся - знает Вова,
Помнит Вова о тебе.
Вова знает неизвестных
Дочерей и сыновей,
Всех людей прямых и честных,
Верных партии своей.