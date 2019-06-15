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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Азовское море (1211) Госпогранслужба (3338) Зеленский (1777) Мариуполь (3644)

 Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Мариуполь Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 01

На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные выступления морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 02

Подразделения отработали действия позадержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили безпарашутне десантирования в Азовское море.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 03
Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 04

Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения, а также осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны.

Также читайте: Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 05

Фото - пресс-служба МВД.

Источник: https://censor.net.ua/p3132574
 
   
 Топ комментарии
 
Тобі це будуть розповідати після фіаско Зеленського, але ти будеш говорити, що не голосував за нього.☺
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День 1:Референдум за мир
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
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ознакомился - хорошо....
но... но надо им поднять зарплаты за счет средств конфискованных у генералов-предателей с которых надо спросить за "Иловайский котёл" и прочие подлости )
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токо я накляузничал на цензоре - наши сравняли 1-1...надо запомнить... Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі - Цензор.НЕТ 1926
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та да,не хотелось бы наблюдать ни пеналей,ни доп. таймов...
а як макаронники соснули вчера...ибо нех обсирать наших в дыбильных вьюхах.
перерва 1-1
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Ну, давайте, кляузничайте дальше пока перерыв, бо надо 2:1)
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не важно...надо..так понимаю, что кляузничать нужно во время матча и под ногу
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2-1,заморимося чекати тепер фінальний свисток...
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Зебіл (рум. Zebil) - село у повіті Тулча в Румунії. Входить до складу комуни Сарікіой.
Село розташоване на відстані[1] 218 км на схід від Бухареста, 26 км на південь від Тулчі, 86 км на північ від Констанци, 78 км на південний схід від Галаца.
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короче молдаванин он, а не еврей.

я так и думал
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трата времени на показательные выступления ГСЧС и прочие мероприятия действительно стоят в приоритете первых 100 дней? Дежавю или день сурка какой-то...
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в молодой команде президента хоть кто-нибудь служил, принимал присягу...в 95 квартале не служил никто, кроме жидкова русского мента...а бывших ментов не бывает... он чего здесь делает уже много лет, рознь разжигает?
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Більш політкоректної, дотепної і самоіронічної людини, ніж Жидков, я не зустрічав. Багатьом українцям не завадили б такі якостi. А про роспалювання ворожнечi - повна нісенітниця.
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и песков ироничен)))..жидков, он мент из-за поребрика...клятву россии давал, в отличии от президента владимира и 95 квартала, которые ни дня не служили...
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А пан Петро мiсцевий мародер. Хто для України небезпечніший?
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))))...забудьте вже того петра, нема вам без його шоколаду покою...коли президент владимир прекратить войну...скільки ще смертей наших воїнів для цього треба?...якщо він без бумажки мовчить, то хай жидков на чисто-ньюз за нього розкаже
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да нет меня и не закрывали)) и мозги работают)
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Тренирвались мародера Порошенка задерживать, если будет драпать морем
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Вчені біологи визначили правильну назву порохоботів - дякула з породи пєцякантропів. Торгівля цими творинками дозволена на теріторії України, але незадекларований вивіз за кордон заборонений.
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Ванёк, мне немцы платят 3 штуки в месяц -- просили тебе передать, что ты аршлох! ...я и передаю...*)
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За часів Порошенка ця тваринка розпліднилась настільки, що вважалась шкідником і в мережах на цих ссавців було дозволене полювання. Але поголів'я дякул різко скоротилось після зникнення сприятливої, мародерської середи існування. Сьогодні дякула - візітівка українсьої екзотики для туристів. Іноземці відверто дивуються: як можна гадти там де живеш лише тому, що тебе годують соєвим шоколадом Рошен?
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04:44, 15 июня 2019
В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому.
Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, передает NewsOne.»
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А офіційно пуйло досі Зеленського з перемогою на виборах не привітав. Тоді, як Януковіча у 2005му пуйло привітав тричі ще до оголошення його переможцем на виборах. Але так і не склалось, мародери виявились у меншості і українці вибороли Ющенка. Тепер мародери знову виявились у меншості, але агресивній меншості.
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Нехай кловун подивиться хоч на військову техніку та зброю. Він же їх ніколи не бачив.
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Почєму Головнокоман(дующій) ніпахвормє адєт? Хдє єво снарядонєпообівная голубая рубашка с пустой разгрузкой? Гдє тот воєн=охраннік бєні? Ніпарядак і нізачод!
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Как-то эта показуха мне еще одного карлика неполноценного напомнила. И тут плагиат и пародия. Фу, какая гадость!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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