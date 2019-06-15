 Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные выступления морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования.
Подразделения отработали действия позадержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили безпарашутне десантирования в Азовское море.
Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения, а также осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны.
Фото - пресс-служба МВД.
но... но надо им поднять зарплаты за счет средств конфискованных у генералов-предателей с которых надо спросить за "Иловайский котёл" и прочие подлости )
а як макаронники соснули вчера...ибо нех обсирать наших в дыбильных вьюхах.
перерва 1-1
Село розташоване на відстані[1] 218 км на схід від Бухареста, 26 км на південь від Тулчі, 86 км на північ від Констанци, 78 км на південний схід від Галаца.
я так и думал
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