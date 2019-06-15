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 Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Международное волонтерское сообщество InformNapalm в ходе мониторинга страниц российских военнослужащих нашла факты участия военных из подразделения обеспечения в операции по захвату Крыма.

Как сообщается на сайте сообщества, фигуранты этого расследования служили в 758-м центре материально-технического обеспечения (758 ЦМТО) Черноморского флота РФ (в/ч 63876, ППД - временно оккупированный Крым, Севастополь), передает Цензор.НЕТ.

Об этом подразделении уже шла речь в одном из расследований InformNapalm - в ноябре прошлого года военные 99-й бригады МТО (в/ч 72153, г. Майкоп, Республика Адыгея, РФ) опубликовали фото, сделанные на территории перевалочной базы горючего 758-го центра МТО ЧФ РФ.

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"В то время доказательств участия в агрессии против Украины военных, которые служили в 758-м центра МТЗ, мы не имели. Однако недавно в ходе мониторинга профилей соцсетей необходимые доказательства были найдены. Фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения - 25.07.1991 г., г. Сочи, Краснодарский край РФ. В альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТО полковника Алексея Николаевича Шишечкина", - говорится в расследовании.

Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 01
Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 02

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На следующей фотографии Сергей Данилов с сослуживцем Владиславом Диденко, у обоих - медали за оккупацию Крыма.

Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 03

По данным соцсетей, Владислав Евгеньевич Диденко родом из Волгограда, дата рождения - 09.08.1991 г. Окончил в 2013 году Волгоградский государственный аграрный университет.

"Интересно, что Диденко на своих страницах соцсетей НЕ публиковал доказательств участия в захвате Крыма. Его преступление раскрыл сослуживец Сергей Данилов, в альбоме которого много общих армейских фото с Диденко, в том числе и фото с медалью. А также фото Владислава Диденко с медалью есть в альбоме его отца Евгения Диденко", - подчеркивают расследователи.

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Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 04Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm 05

Отмечается, что в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном Военной прокуратурой Украины, 758 ЦМТО пока не фигурирует.

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Источник: https://censor.net.ua/p3132573
 
 
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Рассия как барик абибасов- выпила крота, про#бала кота....
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Полковник Шишечкин это шо-то типа З*л**кин ?
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эх жаль не было социальных сетей Интернета смортфонов у все солдат Рейха Италии Японии это Нюрберг бы заседал бы до сих пор изучая доказательства... Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2855
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а им зачем? Немцы, да и итальянцы никогда не отрицали, что их сапог топчет нашу землю.
В Гляйвице замутили "нападение поляков", но то таке....
ни немчура, ни макаронники, мадъяры, румыны не закрашивали свои знаки.

А Совок этим еще и в Афгане баловался, когда на вертушках не было ни хотя бы как в Корее чужих знаков. А ВООБЩЕ никаких, как на Донбассе и Крыму!
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не понимаю зачем нам их блоги и страницы. Со своими бы разобраться. Внесут в Миротворец, а потом по блату уберут....Была бы польза,
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И что? Где действия против окупантов? Почему уже 6-й год украинское правительство да и половина общества делает вид что у нас ни войны с росией нет ни окупации крыма и дамбаса ни десятков тысяч убитых ни сепаратистов и шпионов которые сейчас не то что работают на врага а и даже готовятся балотироваться в парламент. Половина предателей и дезертиров таких как Береза, Парашенко, ходят в парламенте в военной форме как будто они воевали а не убегали с фронта оставив своих подчиненных умирать. Всем просто насрать. Жалко только много хороших людей погибло надеясь что будут изминения на лучшее
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мразье кацапо-фашисткое.
всех выловим даже через 20 лет Солдати 758 ЦМТЗ ЧФ РФ брали участь в окупації Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6933
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смысл новости?
могу понять преставился 768-ой участник захвата крыма,и мы всей веткой весело соболезнуем...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСолдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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