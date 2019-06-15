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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГСЧС по пиротехническим работам и подводному разминированию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - заявил Зеленский.

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 01

Президент Украины отметил хорошие условия и качественное техническое оборудование после реконстукции Центра. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вскоре Донетчина будет усилена и вертолетным отрядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 02
Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 03
Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 04
Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 05

Сейчас боевое дежурство в Центре несут 47 спасателей - пиротехников. Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска ВНП на глубину до 0,5 м., до 3 м., до 6 м., комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 06
Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 07

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС 08

На базе реконструированного здания предполагается также размещение медико-санитарной части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3132568
 
   
 Топ комментарии
 
а туалет он открывать то же будет ? а может он и по приглашениям работает - интересно какой тариф ? я помню как петю все критиковали туточки))))
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Мариуполь.
Презервадент Зеленский
1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад.
2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь.
3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
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теперь разрезание ленточек это гуд и нормально, как быстро поворачиваются флюгеры ))
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Дякуэмо всiм ЗАХИСТНИКАМ, дякуэмо пане ПРЕЗЕДЕНТ!
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алё,зелебенцы...как уринотерапия,помогает? Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 4359

Віталій Барабаненко‏ @baraban088 3 ч.3 часа назад

Швидкі було передано китайським урядом, в рамках домовленості із "Урядом Гройсмана". Яким боком тут зелене гімно, я без поняття.

Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 3422
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а кроме этого барабаненка есть еще какая то ссылка??
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bamr

Svetlana Svetlichnaia
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
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еще казино, лотомаркет или космолоты одно откройте под крышивателями Авакова
люди голосовали и надеялись, на перемены, а не новые лохотроны, но пока дальше не пошло
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пепу на смалець Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 10 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 10 Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 5583
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Пиар сабакова во всей красе.. И как же зелень будет бороться с коррупцией когда в помошниках будет у него один из главных бандитов и коррупционеров, после парашенко конечно который #1
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Гортаю новини. Бачу заголовок "Зеленський поїхав на Донбас". Думаю: "Ну ***** ж сєбє! Отетапаварот! Невже поїхав до наших хлопців!?" Відкриваю: "Сьогодні, 15 червня, ...Зеленський відвідає Маріуполь..." Панятна! Поїхав на концерт до дня визволення міста давитися шаурмою, підар.
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Так що зелемойський посадка на нари Парашенко та Сабакова відміняється, отже ти з ними в долі виходить
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Молодець ,. Президент ! Не то що те мальдівське чучало.
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ото молодець! за два тижні Центр збудував! а казали, шо воно зелене гівно і клован!
ну, молодець!
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то есть Порошенко организовал этот центр, а зеля приехал его открыть - маладец.

Ленточку перерезать - это стыдно, пиариться на чужой работе - стыдно.

не?
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з петіних починань вершки збирають
зелене гівно, як би не маскувалось під порядну людину, виглядає і смердить, як гівно
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Вітання ! Дуже приємно бачити як скиглять свиноботи
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лично мне мерзко наблюдать, как эта зеленая сопля, ничего не сделав, палцец об палец не ударив, приехало пиариться на чужой работе.

мерзота. зелена шмаркля.
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зеля смотрящий на тм 62 в разрезе потешен Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 8859
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Не подобається мені цей тандем з сабаковим....зелений одумайся... Ця гнида доведе тебе до цюгундера..
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Блін, скільки порошенківських рил на нових бігмордах з*явилося
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тільки тупе бидло може радіти з того, що в них президент тупий безпардонний клован
його тупість й непорядність ще всім гикнеться
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Аваков підтримує Зеленського , а отже - тепер соєвих мєнти будуть гамселити по повній ! Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС - Цензор.НЕТ 6487.........
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Я не проти. Давно пора.Тільки но дадуть команду і вперед
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Меткомбінат ім. Ілліча, який належить олігарху Рінату Ахметову, закуповує каски в Росії. Це з'ясували журналісти, які прибули на завод висвітлювати візит президента України Володимира Зеленського."Дивіться, що зняли сьогодні мої колеги! Каски "Метінвесту" зроблені в Росії під замовлення України в 2018 р. (постачальник м. Дніпро)!", - пише журналістка Ірина Прудкова.
https://patrioty.org.ua/politic/metkombinat-akhmetova-v-mariupoli-kupuie-kasky-v-rf-ikh-vydaly-pid-chas-vizytu-zelenskoho-foto-283201.html
Таки торгують "на крові". Знову Порох?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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