 Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Поздравить десантников с возвращением пришли представители областной и городской власти, горожане, а также семьи военнослужащих.
"Мы не потеряли ни одного метра украинской земли в Приазовье, которую нам доверил защищать народ Украины и которую мы успешно обороняли протяжении почти восьми месяцев ценой здоровья и, к сожалению, жизнь наших воинов. Мы выполнили поставленные боевые задачи и с честью вернулись домой" - заявило командование части.
За время пребывания на передовых позициях бригада потеряла погибшими семь воинов-десантников.
Царство Небесне загиблим..
Живым - жить..
реально - хорошо шо наши начали танками насыщать эти части. Никакой же дурак не будет гонять 10 самолетов шоб сбросить БМ-ы, в тыл орков. Сейчас десант - не более чем отличие. Другое дело - Морпехи, надо только шоб Пудин отдал корабли.... И отправил на переплавку свои ракеты береговой "обороны". Не более чем понты у нас остались от этих двух родов войск. По ситуации судим, да?
Обратітєсь в АП.
правда я на жаль не ж*д.
Бо тут добре живуть або вони, або колонізатори, або манкурти.
угораздило же родиться
🇺🇦Магеллан25% 🇺🇦 @Magellan_Fernan 13 июн.
Про "зраду" напишу. Н.п. біля Бахмута з дислокацією ВСУ. Продавчиня місцевого мегамаркету скаржиться, що військові, крім цигарок та енергетиків, нічого більше не купляють, бо постачання на такому рівні, що в раціоні є фініки, ізюм, зефір, мармелад та ін.
(А у нас все, ще з дєдамі на дручочках носяться)
Хай горять у пеклі москалі
(вічна пам"ять сімом загиблим десантникам!)
***
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!
Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…
Нам ще двом сивиною укритими
онуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…
Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталося
що хвилини за тебе молюся
Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…
Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!
Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…\\\