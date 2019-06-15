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 Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

В Николаеве, на территории 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоялись официальные торжества по случаю возвращения военнослужащих бригады из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 01

Поздравить десантников с возвращением пришли представители областной и городской власти, горожане, а также семьи военнослужащих.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 02

Смотрите: Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 03
Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 04

"Мы не потеряли ни одного метра украинской земли в Приазовье, которую нам доверил защищать народ Украины и которую мы успешно обороняли протяжении почти восьми месяцев ценой здоровья и, к сожалению, жизнь наших воинов. Мы выполнили поставленные боевые задачи и с честью вернулись домой" - заявило командование части.

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 05

За время пребывания на передовых позициях бригада потеряла погибшими семь воинов-десантников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр Владимир Коваль погиб в бою с наемниками РФ под Павлополем. ФОТО

Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3132566
 
   
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Слава ДІЙСНО ГЕРОЯМ України.
(А у нас все, ще з дєдамі на дручочках носяться)
Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 8632
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Голые и босые...

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 2359 🇺🇦Магеллан25% 🇺🇦‏ @Magellan_Fernan 13 июн.
Про "зраду" напишу. Н.п. біля Бахмута з дислокацією ВСУ. Продавчиня місцевого мегамаркету скаржиться, що військові, крім цигарок та енергетиків, нічого більше не купляють, бо постачання на такому рівні, що в раціоні є фініки, ізюм, зефір, мармелад та ін.
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Вернулись - очищайте Николаев от внутреннего врага - рыгов. Мочите их где придется. И тех кто заступится. Эту мразь нужно вырывать с корнем. Иначе снова вас подыхать отправят.
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николаевские ватники в зоне ООС голосовали против отца нации ПОРОШЕНКО.
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десантура не должна по окопам..
Царство Небесне загиблим..
Живым - жить..
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Это хорошо что орки не особо атаковали, но если "заруб", то десант = пехота. Так как некуда и некому(приказ) десантироваться. Транспортник сечется радарами и сбивается, даже на высоте, не то что как было в ап.луганска.
реально - хорошо шо наши начали танками насыщать эти части. Никакой же дурак не будет гонять 10 самолетов шоб сбросить БМ-ы, в тыл орков. Сейчас десант - не более чем отличие. Другое дело - Морпехи, надо только шоб Пудин отдал корабли.... И отправил на переплавку свои ракеты береговой "обороны". Не более чем понты у нас остались от этих двух родов войск. По ситуации судим, да?
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Ви шо, єврей? Та мені до Ігоря як вам до свині. Ну добре - як до собаки(найтупішої)))
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Іщєтє соплємєнніков?
Обратітєсь в АП.
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Хі-хі, чуть нижче написали шо тонко підмічено.
правда я на жаль не ж*д. Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 6726
Бо тут добре живуть або вони, або колонізатори, або манкурти.
угораздило же родиться
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Точно підмічено. Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 8251 Причому у будь-якій сфері. Слєсарь-музикант.
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Голые и босые...

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 2359 🇺🇦Магеллан25% 🇺🇦‏ @Magellan_Fernan 13 июн.
Про "зраду" напишу. Н.п. біля Бахмута з дислокацією ВСУ. Продавчиня місцевого мегамаркету скаржиться, що військові, крім цигарок та енергетиків, нічого більше не купляють, бо постачання на такому рівні, що в раціоні є фініки, ізюм, зефір, мармелад та ін.
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Слава ДІЙСНО ГЕРОЯМ України.
(А у нас все, ще з дєдамі на дручочках носяться)
Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС - Цензор.НЕТ 8632
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З поверненням, Герої !
(вічна пам"ять сімом загиблим десантникам!)
***
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!

Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…

Нам ще двом сивиною укритими
онуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…

Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталося
що хвилини за тебе молюся

Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…

Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!

Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…\\\
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДесантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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