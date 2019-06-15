 Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты требуют урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых болезнях.
"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - заявили организаторы мероприятия.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
ну, вы поняли))
думатьтупить, то язык вываливается.
а можно предположить - пропагандируют... ибо как бы... кажется что по чуть-чуть уже пыхнули
oui?
У нас там же писало "фридом - наша рылигия" - исполняй, Зеля.
Отталкиваться от следующего: Максимальная свобода. Но вкупе с разъяснениями в школах и бла-бла-бла.
Но это медицина, а нужно как свободы для граждан, так и неизбежности наказания за "*****************". Вообще декриминализировать кормушку мусоров.
Я бы сказал - Вы выбрали меня, я за свободу, но! Кто накуренным ездит - пусть "горит вечно"
Можем же сделать .... "Клондайк", правда мусора поувольняются - поди проверь, гонит ли кто-то Гундяя, или просто ржет от зубожиння
Мне нужен разве такой запар - типо сказанул и свистите как хотите?
Вы точно не в Киевском вигваме живете. Трубку то хоть не скурил еще?