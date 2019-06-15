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Все про:акция (1922) Киев (17590) легализация наркотиков (16) марихуана (85) Богачук Олег (849)

 Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Верховной Рады активисты обратились к депутатам с требованием законодательно урегулировать использование каннабиса для науки и медицины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты требуют урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых болезнях.

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Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 02
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 04
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 05
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 06
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 07
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 08
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 09

Смотрите: "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 10
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 11

"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - заявили организаторы мероприятия.

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 12
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 13
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 14
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 15
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 16
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 17
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 18
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 20
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 21
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 22
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 23
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 24
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 25
Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 26

Читайте также: Петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование марихуаны в медицинских целях набрала необходимое количество голосов

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3132562
 
   
 Топ комментарии
 
підтримую легалізацію гребучого канабісу і потішних дєвчонок! ібо це природньо і весело😋
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Не эксперт, но вероятно ЗЕбил не может одновременно думать и физически контролировать свой язык. Что-то там у него сбоит и когда оно вдруг начинает усиленно думать тупить, то язык вываливается.

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4638
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а шо такое - пыхнули? а то я не сосем все понимаю по русски это как - bouffée de cannabis?
oui?
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Будет как в КНДР, там тоже конопля разрешена и никто не против правительства. Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4346
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так он и лечится как может. То-то гундосит - насморк не проходит.

ну, вы поняли))
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Не эксперт, но вероятно ЗЕбил не может одновременно думать и физически контролировать свой язык. Что-то там у него сбоит и когда оно вдруг начинает усиленно думать тупить, то язык вываливается.

Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4638
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Ссанич й не приховував, що він шут і чмо. А ось його бидлорат реально схибнувся🤕🤒
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Это так важно капец, нет слов. А то что лекарства дорогущие и половина из них фальсификат это норм
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підтримую легалізацію гребучого канабісу і потішних дєвчонок! ібо це природньо і весело😋
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Это конституционное право называется - свобода собраний
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Админ сегодня какой-то неадекватный,так что твоё очевидное утверждение вырвано из контекста разговора.😊
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что-то как-то...некоторые оте люди...как бы даже не просто агитируют...
а можно предположить - пропагандируют... ибо как бы... кажется что по чуть-чуть уже пыхнули
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а шо такое - пыхнули? а то я не сосем все понимаю по русски это как - bouffée de cannabis?
oui?
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Понятно шо нужно.
У нас там же писало "фридом - наша рылигия" - исполняй, Зеля.
Отталкиваться от следующего: Максимальная свобода. Но вкупе с разъяснениями в школах и бла-бла-бла.
Но это медицина, а нужно как свободы для граждан, так и неизбежности наказания за "*****************". Вообще декриминализировать кормушку мусоров.
Я бы сказал - Вы выбрали меня, я за свободу, но! Кто накуренным ездит - пусть "горит вечно" Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 558
Можем же сделать .... "Клондайк", правда мусора поувольняются - поди проверь, гонит ли кто-то Гундяя, или просто ржет от зубожиння
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Борис - а шо такое - "фридом - наша рилигия" - религия я таки понял - а вот фридом ? не могли бы вы поподробней раскрыть тему - вы таки знаток как я понял
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Вы еврей? На Евровидении такие плакаты были.
Мне нужен разве такой запар - типо сказанул и свистите как хотите?
Вы точно не в Киевском вигваме живете. Трубку то хоть не скурил еще? Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8970
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та я уже нашел в гугле - осадок остался - я конечно вам запретить не смогу - но таки берегите себя - не ну каждому свое - свобода она такая злая иногда)))))
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Ну теперь свой в президентах - теперь можно.
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кому свой,а кому-то и чужой,впрочем время покажет ,кто "красный" а кто "белый" !
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а чо? така власть раді прікола мо' й разрєшіт канабіс (от же, лінгва латіна - нон пеніс каніна) - моск у більшості поголов'я і так не работаєт - врєда не буде. Тіки хай курят в отвєдьонних мєстах - всьо-такі лєчєнійє
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Давайте - легализируйте! И чем раньше, тем лучше! Люди напрочь забудут обо всех проблемах. Во-первых, шо и де у них болит... Тарифы! Тарифы? А шо это такое вообще? Не знаю никаких тарифов! Это - не к нам! Дайте лучше конопЕльки!))
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Любые запреты в свободном обществе ведут к нелегельности, оно все есть и будет, вопрос только в том, кто на этом зарабатывает? Ну а про медецинские цели... тут опять же будут торговать рецептами или еще как... в общем не важно.
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В одном точно уверен : у нас недостаточно обезболивающих средств ! Мать моя умирала долго и мучительно уже в начале 2000 годов и не было обезболивающих и я попал из-за травмы во 2-ю областную в Киеве и мне рану чистили без обезболивающего ,думал с ума сойду от боли ,на что медсестра ответила,что моей пенсии не хватит мне на лекарство ! Это не современная медицина !
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Новый дресс-код для входа в АП: в шортах, с ноутбуком и накуренный..
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А нарікам тоКА дай Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4227 Куда хоШ пойдут, Шо хоШ сделают токА дай попихтЄть.. Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4227
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Цензор.НЕТФотоОбществоАкция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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