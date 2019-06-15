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Все про:боеприпасы (1237) Одесса (5489) оружие (3709) СБУ (13525)

 Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов. 

Правоохранители задержали двух участников группировки в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске в связи с похищением во время квартирной кражи, и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним.

Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 02

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Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 03
Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ 04

Смотрите: Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ. ФОТО

Сейчас двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3132558
 
 
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Невже пашинського із свинарчуками пов'язали? Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2828
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О! уже БАНДА вчера на нашем сайте Думская было от СБУ... что задерждан АДЫН продававший ИЗИ...а у Цензора ОДИН СТАЛ- БАНДОЙ????? ИЛИ У БАКАНОВА.... абзац полный.... Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2613 Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9308
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Подивіться УВАЖНІШЕ поручь, там петя, ніде не ошивається ?? Бо він торгує всім, що продається ,,, і краде все, до чого можна дістати ...
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иди на хер чмо пригоженское
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игорь серло
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А ти чиє ЧМО ?? колишнього Верховного бариги ?? Скільки отримуєш з бюджету, в місяць ? Вонь БІЛЯКОРИТНА
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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